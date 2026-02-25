En Inglaterra insisten en Senesi y el Barça: "Está en la lista de Flick para la defensa"

Marcos Senesi es la alternativa 'low cost' a Bastoni para reforzar la demarcación de central izquierdo del Barça. Así lo asegura el portal The Touchline que desvela que el entrenador alemán Hansi Flick ve en el central argentino un jugador con un perfil similar al de Iñigo Martínez.

Sensesi, de 28 años, es una pieza clave del Bournemouth que entrena Andoni Iraola y es un asiduo a la convocatorias de la selección argentina de Lionel Scaloni.

Condiciones interesantes

Esta plataforma que cuenta con varios podcasts y programas de radio especializados en el fútbol británico ha asegurado que Flick ve a Senesi como un refuerzo muy interesante y que sería más asequible en lo económico que el central italiano del Inter Bastoni. Bastoni responde al retrato-robot del central que encajaría con la idea de Flick pero su coste es inasumible para el Barça.

Esta información liga con lo contado hace unos días en SPORT en el sentido de que el jugador argentino no está mostrando interés en renovar su contrato con el conjunto inglés. El hecho de que Senesi pueda llegar libre es un factor clave para entender el interés del Barça en este futbolista.

Senesi dispone de pasaporte italiano por lo que no ocuparía plaza de extranjero. En Inglaterra aseguran que este central de 1,82 también ha generado interés en clubs importantes como Tottenham, Everton, Aston Villa y Newcastle e incluso el Chelsea ha preguntado por su situación.

El portal TeamTalk también aseguró que el entorno del jugador ha admitido que una oferta del Barça sería muy atractiva para Senesi.

Jean Marie Dongou: "Es más fino que Iñigo"

SPORT se ha puesto en contacto con el ex-jugador del Barça Jean Marie Dongou para valorar el interés del Barça por este central zurdo. El camerunés es un auténtico especialista en analizar a fondo los equipos y jugadores de las principales ligas europeas. ¿Tiene nivel Barça Marcos Senesi? Dongou nos responde con su caridad y sinceridad habitual.

Dongou habló claro en el ADN Masia / Sport

Así ve el colaborador de Jijantes y del programa de TV3 Fan Zone a Senesi: "Es un muy buen jugador, me parece más fino que Iñigo Martínez aunque quizá le falta un poco de velocidad para considerarlo un jugador diferencial. Es un futbolista impresionante a nivel técnico. Estas cualidades encajarían muy bien en el Barça aunque tengo dudas en el aspecto más puramente defensivo. La temporada pasada no jugaba pero este año es un jugador muy importante para Iraola"

A Dongou le pedimos que nos compare a Senesi con Iñigo Martínez y con Alessandro Bastoni, dos centrales del perfil que más gustan a Hansi Flick: "Si me pides que lo compare con Iñigo y Bastoni te diría que es una mezcla de los dos. Es muy líder en el Bournemouth y en algunas ocasiones ejerce de capitán. Su condición de argentino también es un extra ya que es muy competitivo pero de la albiceleste yo iría antes a por Lisandro. En resumen, Senesi es un jugador con un pie izquierdo excepcional pero no es un central diferencial en lo físico para que sea una apuesta segura para ficharlo para un club como el Barça".