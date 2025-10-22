En Inglaterra no indultan a Rashford: "No hizo nada, fue un perezoso y decepcionó a sus compañeros"

No hay manera que los detractores de Marcus Rashford olviden el pasado y admitan que la nueva versión del futbolista en el Barça está muy próxima al prototipo de crack que apuntó en sus años de formación en el Manchester United. Pese a las últimas exhibiciones en Champions, doblete frente a Newcastle y ante Olympiacos, los enemigos del internacional inglés siguen arremetiendo contra el azulgrana.

"Seamos sinceros. ¿Cuántos jugadores en el Reino Unido confiarían en él si jugara en su equipo? Nadie. Igual no lo dicen en público, pero sí lo sienten en su interior", asegura Paul Parker, exjugador del United y actual analista televisivo.

Parker incidió en sus críticas y argumentó su tremenda 'rajada'. "En su etapa en el United no hizo nada. Fue un perezoso en el campo y decepcionó a sus compañeros. Si no lo das todo en el equipo en el que has crecido, te has formado y está en la ciudad que te ha visto crecer, es normal que todo el mundo esté decepcionado contigo".

El actual comentarista sí admite que Rashford ha mejorado su imagen en el Barça, pero tampoco cree que su evolución le sirva para convertirse en el crack que apuntaba y se acabó quedando por el camino. "Es evidente que está en un buen momento, pero tampoco creo que sea un titular indiscutible. ¿Jugaría una final si estuvieran bien físicamente Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski? Creo que no, para mí no es un titular. Todo lo bueno que le está pasando ahora a Rashford es producto de las circunstancias".

Parker recordó que cuando Rashford fue cedido al Aston Villa ya se habló en su momento de la mejoría en su juego lejos del Manchester United. "Sigo pensando que Marcus no era mejor que Ollie Watkins o Jacob Ramsey. La gente lo quiso vender para seguir presionando sobre el Manchester United".

Por supuesto, pensando en el futuro, Parker aseguró que Marcus Rashford lo tiene muy complicado, casi imposible, para triunfar en un hipotético regreso a la Premier a final de la presente temporada cuando finalice su lesión en el Barça.