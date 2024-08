En Inglaterra dan por hecho el traspaso de Cancelo al Al Hilal

Días claves para el futuro de Joao Cancelo. Hasta solo hace unos días tanto él como Joao Félix seguían saliendo en la web del Barça, algo que ya no ocurre. El mediapunta ya es futbolista del Chelsea por cerca de 60 millones, mientras que el destino del lateral podría estar en la liga saudí.

En Inglaterra algunos medios como 'City Report' apuntan a un acuerdo entre el Manchester City y Al Hilal por 35 millones, una propuesta que habría convencido al club inglés. Hace unos días 'The Guardian' ya apuntaba a la posibilidad de que el conjunto de Neymar pujara fuerte por Cancelo, algo que se habría concretado con una propuesta en las últimas horas. Ahora faltaría el acuerdo con el futbolista.

Cancelo se entrena desde hace días en el City, pero Guardiola no cuenta con él. A pesar de que el técnico se mostró ambiguo con el futuro del futbolista, el portugués ya no entró en la lista de convocados para el estreno de la Premier ante el Chelsea.

A todo esto, el Barça sigue sin descartar del todo al portugués, aunque los problemas del fair play complican mucho la operación. Ahora mismo, incluso con la salida de Gündogan, el Barça todavía no podría inscribir a Dani Olmo, a la espera de que se concrete la salida de jugadores como Mika Faye o Langlet, que permitirían a Flick poder contar este sábado con Olmo, algo que de momento todavía no ocurre.

Las opciones de volver al Barça

Cancelo debería hacer un gran esfuerzo para volver al Barça. Y eso pasaría por rebajar su ficha. En Inglaterra explican que tiene una ficha de 14 millones de euros brutos por temporada entre fijos y variables y el Barça quiere pagar menos. Además, el City ve con mejores ojos un traspaso que una cesión, la opción que más facilitaría las cosas al conjunto azulgrana.

Cancelo tuvo mucho protagonismo en el conjunto azulgrana la temporada pasada, pero dejó algunas dudas sobre todo a nivel defensivo en partidos muy exigentes. El portugués fue de más a menos y, a pesar de su talento ofensivo, mostró algunos problemas de concentración en momentos importantes de la temporada.

Ahora mismo Flick cuenta con Koundé como la primera opción para el lateral derecho con la alternativa de Héctor Fort (18 años), una de las apuestas del club, aunque aún no está claro qué papel tendrá esta temporada. Es más todavía no se descarta la incorporación de un lateral derecho que no sea Cancelo. Marc Pubill es el último que se ha relacionado con el cljub azulgrana.