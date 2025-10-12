En Inglaterra dan por hecho que el Barça fichará a Rashford

Una de las mejores noticias para el FC Barcelona en los siete partidos que el conjunto blaugrana disputó entre el parón de selecciones de septiembre y el de octubre fue, sin ninguna duda, el rendimiento de Marcus Rashford. El delantero inglés marcó o asistió en cada uno de estos encuentros y ya acumula tres tantos y cinco pases de gol con la camiseta blaugrana. Impacto inmediato de un futbolista que cada vez se encuentra más cómodo en el esquema de Hansi Flick y que ha aprovechado las bajas para asentarse en el once titular.

Todavía es demasiado pronto para tomar una decisión sobre si ejecutar o no la opción de compra no obligatoria por un valor de entre 30 y 35 millones de euros fijada en el acuerdo de cesión con el Manchester United. Así lo ha dejado claro Deco en varias entrevistas concedidas en las últimas semanas. El Barça no va a mover ficha ni empezar ninguna negociación con los ‘red devils’ hasta que tenga claro si quiere obtener a Rashford en propiedad. Es evidente, sin embargo, que si mantiene el nivel mostrado en sus primeras apariciones con la camiseta blaugrana, la entidad culé intentará prolongar la etapa del atacante en la capital catalana.

Ahora mismo, en el Barcelona no se descarta ningún escenario. Tampoco la posibilidad de renovar la cesión o buscar una rebaja de las condiciones para la transferencia permanente. El futbolista, por su parte, está encantado y se esforzará al máximo para convencer a los responsables directivos blaugrana y continuar en el Camp Nou.

Mientras tanto, en Inglaterra dan por hecho que el Barça activará la mencionada cláusula de compra de unos 30 millones al final de la presente temporada. Según el ‘The Sun’, este precio por Rashford “es una ganga” para el club culé, “extasiado con la ética de trabajo y el delantero del delantero”. El medio de comunicación citado asegura que el United podría poner facilidades para desprenderse de Marcus: la cantidad total parece innegociable, pero sí que se podría ajustar la cantidad fija y la variable.

Cabe recordar que el extremo tiene contrato en Old Trafford hasta el 30 de junio de 2028 y que, si deseara firmar un contrato permanente con el Barça, debería realizar un esfuerzo económico para encajar en la escala salarial de la entidad. De momento, insistimos, es demasiado pronto para conocer la resolución del culebrón. Con los clubes implicados a la expectativa, Rashford debe seguir trabajando para demostrar que quiere triunfar en el Spotify Camp Nou.