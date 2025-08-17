El infortunio de Víctor Barberá ante una temporada crucial

El Barça Atlètic necesita recuperar la mejor versión de Víctor Barberá en una temporada en la que el barcelonés, si se acaba quedando en el filial azulgrana, competirá por el puesto de delantero centro con Òscar Gistau. Los dos son valores seguros de cara al gol, pues así lo han demostrado, pero de momento no han logrado marcar en esta pretemporada. En cuatro partidos, los de Juliano Belletti han marcado 5 tantos y todos ellos, de futbolistas diferentes: Adri Guerrero, Shane kluivert y Xavi Espart frente al Olot (3-0), Quim Junyent ante el Nàstic (1-3) y Juan Hernández frente al CE Sabadell (1-1).

El FC Barcelona ha hecho oficial el regreso de Víctor Barberà a la disciplina azulgrana un año después de su marcha al Brujas / FC BARCELONA

Víctor Barberá está ante una temporada crucial después de volver el año pasado al Barça Atlètic y que su regreso estuviera marcado por las lesiones y el mal rumbo de un equipo que terminó descendiendo a la Segunda RFEF. Solo pudo disputar 10 partidos, en los que marcó 2 goles y repartió 1 asistencia. Pero sufrió hasta tres lesiones musculares. La última, a los 23 minutos de reaparecer tras una baja anterior.

Aunque es pretemporada y los onces iniciales no tienen la importancia ni el sentido de cuando los partidos ya son oficiales, es cierto que en todos los encuentros hasta ahora, el '9' titular de Juliano Belletti ha sido Òscar Gistau. Barberá tuvo las segundas partes ante Olot, L'Escala y Nàstic y no participó en el último amistoso, contra el CE Sabadell, por unas molestias.

El filial azulgrana convenció ante el CE Sabadell / FC BARCELONA

La reglamentación, en contra

Tampoco podrá participar en Brasil con sus compañeros para tratar de llevarse a Barcelona la primera Copa Intercontinental sub-20 de la historia azulgrana. No por las molestias, que en principio no deben revestir la mínima gravedad, sino por los criterios de selección para disputar esta competición híbrida entre el actual campeón de la UEFA Youth League (el Barça) y de la Libertadores sub-20 (el Flamengo).

Aunque Víctor Barberá tiene 20 años, y eso podría indicar que no tendría impedimentos para jugar, no podrá formar parte de la convocatoria porque el baremo que se utiliza es el de haber nacido a partir de 2005 para adelante. Y Barberá es de agosto de 2004...

El golazo de Víctor Barberá ante el Bayern en la Youth League / SPORT.es

Un infortunio que le da una oportunidad de oro a su compañero Òscar Gistau para ser el 'killer' en un partido que ha obligado a Juliano Belletti a desdoblarse, como reconoció el técnico brasileño tras el empate frente al Sabadell, pues echará mano de futbolistas del Juvenil A y además de Barberá, no podrá contar para este trofeo, por edad, con el fichaje Roger Martínez, que se lesionó en pretemporada, Òscar Ureña, en la fase final de su recuperación, el meta azerí Eldar Taghizada, que ha regresado tras una cesión infructuosa al Tudelano y cuyo futuro está abierto, y Mamadou Mbacke, el más veterano de la plantilla que, tras terminar la pasada campaña con molestias en el pubis y no ha sumado ni un solo minuto en pretemporada.

Así pues, el principal afectado de la nomativa es un Víctor Barberá muy necesitado de recuperar las sensaciones que le llevaron a ser un goleador de referencia en el fútbol base del Barça y a fichar por el Brujas antes de regresar a la entidad azulgrana.