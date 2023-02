Lo que pone en el informe técnico de la Agencia Tributaria: la confesión de Enríquez Negreira

Según el informe "el FCB quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra, es decir, "que todo fuera neutral"" El exárbitro no aportó ningún documento que acreditara que prestaba un servicio al Barça porque su trabajo era asesorar verbalmente al club, etc. sobre cómo debían comportarse los jugadores frente a cada árbitro

La Fiscalía investiga a DASNIL 95 SL, empresa que recibió dinero del Barcelona entre 2016 y 2018 y de la que era titular el vicepresidente del comité de árbitros Enriquez Negreira y tanto él como su hijo ya han prestado declaración ante la Fiscalía, asegurando que nunca hubo trato de favor al conjunto azulgrana.

El Barça pagó al exvicepresidente del Comité de Árbitros 1.392.680,02M€ en tres temporadas (2016-2018). José María Enríquez Negreira declaró ante la Agencia Tributaria y el informe que se ha revelado refleja lo siguiente.

"Según ha manifestado el Sr.Enríquez Negreira a la Inspección, el FCB le pagaba, a través de DASNIL 95 SL, por asesoramiento técnico, pues el FCB quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra, es decir, "que todo fuera neutral".

Enríquez Negreira no aportó ningún documento que acreditara que prestaba un servicio al Barça. Aseguró que no hay documentación porque su trabajo era asesorar verbalmente al club, etc. sobre cómo debían comportarse los jugadores frente a cada árbitro.

De la anterior directiva del Barcelona se afirma que este contrato se heredó de 2009 (primera era de Laporta) y fue Bartomeu quien lo rescindió en 2018, año que coincide con la fecha en que Enríquez Negreira dejó su puesto en la Comisión Arbitral. El club ya ha hecho un comunicado oficial al respecto.