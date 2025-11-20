Informe SPORT: El Barça de Hansi Flick, de un año a otro

Dicen que las comparaciones son odiosas. Y en este caso, quizás se cumpla esta máxima, porque el exuberante arranque de la 'era Hansi Flick' de la pasada temporada poco tiene que ver con el primer tramo de la presente campaña, donde el Barça suma menos puntos, marca menos goles y encaja más, entre otros apartados estadísticos que apuntan las dificultades que se está encontrando el técnico alemán, y no solo en el aspecto defensivo.

La crónica en datos del Celta 2-4 FC Barcelona / Perform

El FC Barcelona lleva disputados 16 partidos oficiales esta temporada. El año pasado, el parón de noviembre también llegó transcurridos los mismos partidos, y fueron igualmente 12 de Liga y 4 de Champions, como ahora. Permite hacer una comparativa y extraer conclusiones.

Lo primero que llama la atención es que ha descendido el número de victorias y se ha pasado de las 14 de hace un año a las 11 actuales.Tanto en la Liga como en la Champions -competición que estrenó Flick con una derrota en Mónaco, pero después arrolló- la clasificación es ahora peor. Si hace un año el cuadro azulgrana dominaba con autoridad el campeonato liguero y le sacaba la friolera de 9 puntos al Real Madrid.

Es verdad que después llegó el denominado 'shit november', se alargó hasta diciembre y el Real Madrid llegó a sacarle 7 puntos de ventaja a los azulgranas, que fueron recortados en tiempo récord. Una montaña rusa de sensaciones.

La comparativa del FC Barcelona de Hansi Flick / Marc Creus

De golear a sufrir

Pero lo que está claro, es que el arranque del estreno de Flick fue bastante mejor que el actual, donde el Barça está a 3 puntos de su máximo rival y gracias a recortar 2 en la última jornada, por el balsámico tropiezo de los de Xabi Alonso en Vallecas y el triunfo barcelonista en Balaídos.

En la Champions League, la situación es más complicada, pues hace un año el Barça estaba ya metido en el top-8 y ahora es undécimo, a 5 puntos de la cabeza, y con la visita a Stamford Bridge en el horizonte. Por estas mismas alturas de la temporada, el club azulgrana había goleado 4-1 al Bayern de Múnich con una exhibición que tuvo continuidad en el clásico del Bernabéu (0-4).

Y es que una de las características del arrollador inicio de la 'era Flick' fue la capacidad de destrozar a los rivales. El Barça ya había firmado 9 goleadas hace un año (la mayor, un 7-0 al Real Valladolid), mientras que ahora lleva 4, y encima, se llevaron los azulgranas una del Sánchez Pizjuán de Sevilla (4-1).

La 'barbaridad' de Lewandowski

Pero es que quizás el dato más 'sangrante' es que hace un año el Barça ya había celebrado 55 goles (40 en Liga y 15 en la Champions), mientras que ahora suma 44. Tampoco está nada mal, pero 11 dianas menos son muchas.

Lewandowski y Raphinha celebran un gol / Javi FERRÁNDIZ

Una de las explicaciones es la ausencia, por lesión y por otorgarle un rol más secundario, de su 'killer'. Y es que tras los primeros 16 partidos oficiales de la pasada campaña. Lewy ya había sido el autor de la barbaridad de 19 goles. Ahora, suma 7, los mismos que el otro delantero centro del equipo, Ferran Torres, gracias a que el polaco volvió por sus fueros y firmó un hat-trick ante el Celta, una de sus 'víctimas' preferidas. Raphinha, que todavía no ha regresado de una lesión, llevaba 12 dianas.

Los problemas defensivos

Datos que van dibujando la situación actual y que son también muy explicativos en cuanto a los goles encajados. No se trata tanto de una cuestión de lesionados (la cifra es pareja con respecto a la pasada campaña, así como la de futbolistas utilizados) sino a las dificultades que hay ahora para trazar la línea del fuera de juego, ya sea por la marcha de Iñigo Martínez o porque los rivales han pillado el truco.

Son 6 goles más encajados esta campaña con respecto a la anterior, lo que ha valido sumar menos puntos. El cuadro azulgrana lleva, además, 10 partidos seguidos recibiendo al menos un tanto. La comparativa deja bastante mal parado al Barça actual. La buena noticia es que este Barça conoce el camino para volver a arrollar.