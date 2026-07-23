El informe de un 'scout' belga que ilusiona con el fichaje de Jesse Bisiwu por el Barça

El aterrizaje de Jesse Bisiwu al FC Barcelona se da por hecho. El extremo de origen ghanés se incorporará, en principio al 'stage' de pretemporada en Inglaterra. Ya ha realizado una parte de la preparación en el Brujas y, además, se ejercitó durante las vacaciones por su cuenta, por lo que llegará con cierto rodaje a las órdenes de un Hansi Flick que le espera ya con los brazos abiertos.

Jesse Bisiwu, grandes esperanzas / INSTAGRAM

8,5 millones de euros y un 20% de una futura venta, según cifras que destapó Fabrizio Romano hace unos días. Una cantidad considerable que refleja el grado de apuesta del Barça por un jugador al que ven con una gran proyección y por el que también peleaban otros grandes clubes europeos. Bisiwu y su entorno priorizaron la opción del club barcelonista, del que es aficionado desde pequeño, y dejaron en 'stand by' la propuesta de renovación del Brujas, que incluía dar el salto al primer equipo y una mejora muy importante de su sueldo.

Moldeado por Flick

La idea en la entidad catalana es que sea un futbolista que esté en dinámica con Flick, que el técnico germano pueda moldearlo y acompañarlo en su crecimiento. Lógicamente, aún tiene algunas carencias, todavía no ha debutado en la élite (sí estuvo entrenando con el primer equipo del Brujas, pero sin llegar a debutar oficialmente) y hay que monitorizarlo en este camino de azulgrana.

Aun así, tiene unas características que invitan a pensar en algo grande. Personalidad, potencia, descaro. Por su físico y aptitudes puede recordar, salvando por ahora las distancias, a Ousmane Démbélé. En SPORT hemos contactado con el 'scout' belga Dirk Peeters, que, entre otros, ha trabajado en el Genk belga, y hemos tenido acceso a un informe reciente muy detallado que hizo del atacante.

Informe 'scouting':

Posición Potencial

En mi opinión, las mejores posiciones de Jesse son la de extremo izquierdo (7) y extremo derecho (11) debido a su velocidad, su excelente movimiento sin balón y sus peligrosos centros que encuentran constantemente a un compañero. También podría ser utilizado como delantero centro (9) si fuera necesario.

Estadísticas

El partido lo ganó el Club Brujas por 2–6. Jesse marcó dos goles y dio dos excelentes asistencias.

Mentalidad

Jesse tiene una personalidad fuerte en el campo y juega con confianza y valentía. Es resistente bajo presión y tiene una excelente mentalidad competitiva. Es un ganador nato y aporta mucha energía a su juego. Su concentración a lo largo de todo el partido fue muy buena.

Aspecto Técnico

El primer toque de Jesse fue consistentemente bueno, lo que le permitió mover el balón hacia adelante con rapidez. Su pase en largo fue preciso y con la fuerza justa, y jugó el balón con limpieza y a buen ritmo. Tiene un movimiento excelente sin balón y se asocia bien en paredes con sus compañeros. Su pase destaca porque utiliza ambas piernas con comodidad. Reacciona rápido, toma las decisiones correctas y puede acelerar con rapidez. Sus centros con su pierna diestra (la más fuerte), y en menor medida con la izquierda, fueron muy efectivos. Posee un disparo potente y marcó dos goles desde larga distancia. En situaciones de 1 contra 1, utiliza bien su fuerza, puede superar a los defensores por fuera o recortar hacia dentro, dar un pase o centro de calidad, o crear su propia oportunidad de gol.

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Aspecto Táctico

Jesse se posiciona muy bien, tiene una gran lectura táctica, siempre está disponible para recibir el balón y realiza desmarques inteligentes al espacio. También realiza bien las transiciones: tras perder la posesión, reacciona rápido para recuperar, y tras ganar el balón, se ofrece inmediatamente de nuevo. Tiene una buena visión para explotar los espacios, puede regatear hacia la línea de fondo para crear una ocasión o recortar hacia dentro para disparar; además, cambió el juego en dos ocasiones con pases cruzados precisos. Su toma de decisiones aún puede mejorar en algunos momentos, ya que ocasionalmente pierde la posesión de forma innecesaria.

Aspecto Físico

Jesse tiene un físico fuerte y lo utiliza eficazmente en los duelos, ganando la mayoría de ellos. Cuenta con una aceleración explosiva en los primeros metros y mantiene una buena velocidad en distancias más largas, con un cambio de ritmo extra cuando es necesario. Es ágil, cambia bien de dirección, tiene buena capacidad de salto, se desplaza con fluidez por el campo y muestra una excelente resistencia durante todo el partido.