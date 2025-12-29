Informe lesiones: una plaga interminable para el Barça y 43 casos contando el filial

Son números que asustan. La gran plaga del FC Barcelona esta temporada (y que también ha afectado de lleno a su filial, el Barça Atlètic) son las lesiones. Sin ningún tipo de duda. Andreas Christensen, que es 'reincidente', ha sido el último en caer de una lista interminable. En SPORT analizamos todos los casos, ni más ni menos que 23 y que han afectado, ya sea por lesión de origen físico o por enfermedad (gripe, virus intestinal...) a 19 jugadores de la plantilla azulgrana, contando la baja por salud mental de Ronald Araujo. Hasta el punto de que solo 5 futbolistas de la primera plantilla no han sufrido contratiempos que les haya impedido jugar: Eric Garcia, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Roony Bardghji. Y esto, entre comillas, porque Eric sufrió una fractura de nariz y salta al césped enmascarado y Koundé se retiró del último partido, en Villarreal, con molestias y sin que se haya emitido ningún tipo de parte médico.

El extremo fue el más destacado del Barça en Brujas / Movistar

Actualmente, son 5 los futbolistas del Barça que están de baja: Gavi, Dani Olmo, Araujo, Christensen y Pedri. El de Tegueste no viajó a La Cerámica por precaución a causa de unas molestias musculares, pero se espera que esté OK para el primer partido del año 2026, el derbi liguero contra el Espanyol del próximo 3 de enero.

No estará todavía disponible Dani Olmo, que sufrió el pasado 2 de diciembre una luxación en el hombro izquierdo y se estipuló una recuperación de un mes. Y en cuanto a Araujo, el uruguayo se reincorpora con la vuelta del equipo a los entrenamientos aunque y dependerá de sus sensaciones y de cómo se encuentre, pues la persona es lo primero.

Informe con todos los lesionados del año 2025 / Marc Creus

A Gavi, por su parte, se le espera hacia el mes de marzo tras la artroscopia en el menisco interno de la rodilla derecha a la que fue sometido el pasado 23 de septiembre y a Christensen se le esperan cuatro meses en el dique seco.

La plaga de lesiones en el Barça no es, lamentablemente, un hecho puntual de esta temporada e incluso dos futbolistas no pudieron arrancar el campeonato por arrastrar lesiones. Fueron el capitán Marc-André Ter Stegen, que en el mes de julio se sometió a una operación para resolver sus problemas lumbares y que regresó a mitades del mes de diciembre, y el canterano Marc Bernal, que 'redebutó' el pasado 14 de septiembre en la goleada 6-0 al Valencia, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga, y que en octubre fue desconvocado de la selección sub-21 de España por unas molestias musculares y al que Hansi Flick ha ido dosificando prácticamente con cuentagotas hasta hace unas semanas.

Dani Olmo se lesionó del hombro contra el Atlético de Madrid / EFE

Los casos de Lamine Yamal y Raphinha

A pesar de que cuenta como una sola lesión, Lamine Yamal ha ido teniendo problemas de manera discontinua con una pubalgia que parece que por fin ha desaparecido de su camino. A tenor del rendimiento y que ha logrado encadenar 15 partidos seguidos como titular en el Barça.

Por su parte, Raphinha sufrió una doble recaída de la lesión en los isquiotibiales que le impidió disputar al brasileño 9 partidos consecutivos en todo octubre y la primera semana de noviembre. Eso sí, ha vuelto como una 'moto'.

ESPORT 3

Belletti, también condicionado

El caso del filial también es sangrante. Hasta 9 futbolistas están actualmente de baja: Óscar Gistau (que será el primero en reaparecer), Víctor Barberá, Alexis Olmedo, Xavi Espart, Ibrahim Diarra (con recaída incluida), Marcos Parriego, Landry Farré, Óscar Ureña, y el último en sufrir una grave lesión: Sama Nomoko, que estará un año de baja. Lo dicho, una plaga sin final.