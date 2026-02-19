"Julián Álvarez jugará en el Barça"

La posibilidad de que Julián Álvarez vista de azulgrana la próxima temporada va tomando cada vez más cuerpo. Desde argentina, el periodista deportivo Hugo Balassone se muestra contundente en declaraciones a Radio La Red y asegura tener información cercana a la 'araña' que sitúa al delantero del Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou.

"Su ciclo en el Atlético de Madrid está cumplido"

"Mi información es que Julián Álvarez va a jugar en el Barcelona. Hubo un interés del Arsenal, su ciclo en el Atlético de Madrid está cumplido", explicó Balassone. "Cree que su carrera necesita de un equipo que le pueda dar un título. El estímulo de Julián es ir a un equipo que pueda ser campeón. Es cierto que el Atlético puede ganar la Copa del Rey, pero no ha sido el paso esperado", argumentó el periodista argentino.

Cifra el traspaso de Julián en 70 millones

"Julián Álvarez, esto lo puedo confirmar, va a jugar para mí en uno de los mejores equipos del mundo", añadió Balassone, quien le preguntó al conductor del espacio: ¿Te imaginas a Julián y Lamine Yamal juntos?". Sin duda, una pareja de ataque que podría ser una 'bomba', aunque la 'araña' no está teniendo una buena temporada como colchonero.

El periodista fue preguntado por el 'monto' de la operación y su respuesta fue: "Alrededor de 70 'palitos' o ahí". Sería una cantidad ligeramente inferior a la que abonó su actual club, el Atlético de Madrid, al Manchester City en verano de 2024. Los rojiblancos pagaron 75 'kilos' fijos más 20 en variables y le hicieron al delantero de la albiceleste un contrato por 6 temporadas, hasta 2030, y una cláusula de rescisión prohibitiva que rondaría los 500 millones de euros.

¿Sustituto de Lewandowski?

Julián Álvarez, de 26 años, suma 42 goles en 92 partidos con el conjunto rojiblanco y las declaraciones de Balassone se unen a la impresión generalizada de que la 'araña' quiere dejar el Atlético en busca de objetivos más ambiciosos y de un estilo de juego que potencie mejor sus características de goleador nato, pero también de delantero con gran movilidad, intuición y visión del juego.

El Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá puede revalorizar a un Julián Álvarez cuyo valor de mercado en el portal Transfermarkt es de 100 millones de euros. El Barça le sigue la pista hace tiempo y está claramente entre los elegidos para sustituir a un Robert Lewandowski que podría estar viviendo su última temporada como azulgrana y tener su próximo destino en la MLS.