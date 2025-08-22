La influencia de Dani Olmo en el Barça

Dani Olmo año II. El atacante egarense afronta su segunda temporada en el Barça después de un curso de debut en el que fue una pieza importante para Hansi Flick. Aportó de forma sustancial al triplete de Flick y a alcanzar las semifinales de Champions y en su segunda campaña con el primer equipo azulgrana, ya asentado, espera mejorar cifras e influencia en un cuadro barcelonista que quiere más.

A nivel individual, también fue una gran temporada para Olmo, que saldó con 12 goles, seis asistencias y tres penaltis provocados en 1.932 minutos jugados; es decir, una contribución de gol cada 92 minutos. Además, fue clave en el título de Liga del Barça con ocho puntos salidos de sus botas: dos ante el Rayo en su debut, dos con su doblete al Espanyol en Montjuïc, otros dos con el 0-1 ante la UD Las Palmas y otros dos con el solitario gol ante el Mallorca en el triunfo por 1-0 en la jornada 33.

SIN LA ANGUTIA DE LA INSCRIPCIÓN

Dani tuvo que lidiar con la 'angustia' de la inscripción, tanto en el arranque liguero (la lesión de larga duración de Christensen pudo desatascarlo) como en inverno, cuando se llegó a perder las semifinales de la Supercopa y la primera ronda de Copa del Rey. Quitarse ese peso de encima de cara a este curso sin duda será una liberación para él y en el club, desde Hansi Flick a Deco están convencidos de que se va a ver la mejor versión del egarense en su segunda campaña en can Barça. Los datos animan a creerlo a pies juntillas.

Olmo se ejercita con el Barça esta pretemporada / Valentí Enrich

Analizando los segundos años de Olmo tanto en Zagreb como en Leipzig, sus dos clubes anteriores en los que jugó como profesional, siempre va a más. En Zagreb, su primera temporada completa como jugador del primer equipo fue la 2017 /2018, que selló con nueve goles. En la segunda campaña, la 2018/2019, logró 12 goles y tres asistencias, sus mejores registros en Croacia.

BUENA CARTA DE PRESENTACIÓN

En Leipzig sucedió algo parecido. Tras anotar cinco goles y repartir una asistencia en la 2019 /2020, Dani ascendió hasta los siete goles y las 11 asistencias en la 2020/2021. El de Terrassa afronta el presente curso con muchísima motivación y con ganas de tener continuidad y ser aún más importante. Esta pretemporada la saldó con tres victorias en tres partidos en la gira asiática y en su debut en Mallorca disputó toda la segunda mitad completa con dos ocasiones de gol (una de ellas al palo) y 5/7 duelos ganados.