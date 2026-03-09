Historia SPORT
FC BARCELONA
Un ‘infiltrado’ en el Newcastle United: de un erasmus al staff de Howe
Ascendió al primer equipo de las urracas en 2022 con apenas 26 años y actualmente es analista y entrenador de porteros del rival del Barça en octavos
Hubo una época en la que el Newcastle albergaba una colonia española importante. Ya no solo en el banquillo, que comandó Rafa Benítez desde 2016 a 2019 (146 partidos, el tercer equipo al que más ha dirigido en su carrera). Mikel Merino, Manquillo, José Enrique, Ayoze, Luque, Xisco, Joselu. Eran otros tiempos. Actualmente, no hay ni un futbolista de nacionalidad española en las filas de los ‘magpies’. Pero si nos vamos al extenso staff de Eddie Howe, el técnico que lleva desde 2021 al mando de las operaciones del club del Tyneside, sí nos encontramos con una figura de nuestro país.
Daniel García Vallejo tiene apenas 30 años, pero es una de las piezas importantes de todo un equipo técnico de un equipo de Premier y de Champions. En SPORT hemos querido ahondar un poco más en esta curiosidad del próximo rival del Barça en octavos de final. El club azulgrana visitará Saint James’ Park este martes, un feudo que es la oficina de trabajo para nuestro protagonista. Con menos de 20 años, Dani entró en el fútbol formativo del Rayo Vallecano como preparador físico. Un par de años después se especializó en el entrenamiento de porteros.
Con Rafa Benítez
En la temporada 2017/18 llegó una gran oportunidad. Aparece la opción de hacer unas prácticas en el Newcastle gracias a un convenio con la Universidad Politécnica de Madrid. No se lo pensó el español, que se marchó de erasmus al país británico sin saber que ya no regresaría (solo de vacaciones, vaya). Rafa Benítez era el entrenador del primer equipo por aquel entonces. Dani empezó como entrenador de porteros apoyando a Chris Terpcou, que era el entrenador de porteros del equipo U23.
Acabaron las prácticas y en apenas un par de meses apareció la llamada de las urracas. Firmó su primer contrato profesional a tiempo completo en la academia del Newcastle. Luego pasó por el equipo U18 hasta que en 2022 se incorpora al staff del primer equipo como asistente en el área de porteros, con un rol centrado en análisis del rendimiento y apoyo al trabajo de campo realizado.
Su rol actual
Cumple ya su quinta temporada en el equipo de Eddie Howe pese a sus escasos 30 años. Dani combina su apoyo en el campo con un trabajo de análisis y rendimiento. Durante la semana revisa tendencias del equipo y del portero, prepara análisis del rival enfocado en las situaciones que más impactan al portero y participa en procesos internos de revisión y mejora. Se coordina con el entrenador principal de porteros y con el resto del staff para establecer objetivos claros.
En Newcastle, la etapa con Rafa Benítez fue un punto de referencia para él por el nivel de detalle y exigencia; con la llegada de Eddie Howe el entorno le obligó a dar un paso adelante en ritmo, claridad y toma de decisiones.
Entre la grada y el vestuario
Dani verá el martes a su Newcastle contra el Barça desde la zona de prensa en la grada de Saint James’ Park con otros miembros del staff. En comunicación con banquillo y preparando los cortes de vídeo para enseñar los clips al descanso al vestuario.
