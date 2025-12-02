El infierno de Umtiti: no salía a la calle ni hablaba con nadie

Samuel Umtiti tocó la gloria en el 2018. El central francés acababa de ganar el Mundial 2018 con Francia y el Barça le renovó con el contrato de su vida. Estaba en su mejor momento deportivo, pero el jugador tocó fondo a nivel personal. Umtiti ha reconocido que sufrió una gran depresión tras la consecución del Mundial y, a partir de ahí, sus problemas físicos acabaron por hundir la carrera de un central que apuntaba muy alto.

Umtiti es el protagonista del documental 'Têtes plongeantes', que se estrena en la web de 'L'Equipe'. En este episodio, Umtiti reconoce abiertamente la difícil situación por la que pasó en 2018 en el que llega a explicar que su depresión le llevó a tener miedo de salir a la calle y tener contacto e interactuar con otras personas: "Creo que es esencial poder hablar de este tema, que para mí es muy importante. Yo lo viví, me hizo daño, creo que con nuestra notoriedad podemos ayudar, y por eso hicimos este documental. Que hablaran los jóvenes (del documental) también nos permitió abrirnos nosotros. Son cosas muy personales, pero necesitábamos hacerlo para que todo el mundo se sintiera cómodo en nuestros círculos de palabra", explicó.

El exblaugrana añadió: "La salud mental es un tema muy importante que sigue siendo bastante tabú en el mundo del fútbol. Pero creo que intentamos hacer entender al mundo, a la gente, que hay que prestarle atención y cuidarla desde la edad más temprana".

Umtiti, durante el Mundial / GUILLAUME HORCAJUELO

Umtiti reconoció lo que le motivó a hablar en un documental sobre sus problemas: "Me hizo un bien enorme. Porque los temas tratados son temas de los que nunca me había atrevido a hablar. Me hizo muchísimo bien poder intercambiar con personas que estaban en la misma situación que yo. En ciertos momentos me permitió decirme: “Sabes, Sam, hay cosas peores”. Yo viví situaciones complicadas, pero hay cosas peores".

El defensa habló de sus problemas de rodilla que también influyeron: "Eso es muy personal. Muy personal.. Hablaré de ello cuando tenga ganas de hacerlo. Fueron esos problemas, como los de la rodilla. Es cierto que, a nivel médico, hubo cosas que podrían haberse hecho mejor, pero entraban en juego muchas cosas y creo que se hicieron mal. Pero eso forma parte de mi historia y ahora no me avergüenza hablar de ello. Pero cuando tenga ganas, creo que explicaré un poco a todo el mundo lo que viví y por qué pasó todo eso".

Umtiti cree que lo mejor es hablar de los problemas para que la situación mental mejore. El se dio cuenta poco a poco de lo que estaba padeciendo: "Pero en el momento, para mí, era todo menos eso. Era solo un momento así, pasajero, que duraría una semana, luego un mes, luego dos meses, luego tres meses, luego un año. Y en el momento cuesta un poco. Y sobre todo, cuando uno se queda solo y no se lo cuenta a nadie, creo que cuesta mucho, de verdad, ponerle palabras. Por eso animo a la gente a que hable, a que se tome ese tiempo. Y por eso hicimos este documental. Lo principal era hacer entender a los jóvenes: “Venga, hablad”. Podéis hacerlo. Y no vais a parecer personas locas, personas diferentes. Todo el mundo pasa por ahí"