Infantino, “horrorizado” por los insultos racistas a Balde

Gianni Infantino ha condenado públicamente los insultas racistas que Alejandro Balde sufrió por parte de algunos aficionados del Getafe durante la visita del FC Barcelona al Coliseum Alfonso Pérez. El presidente de la FIFA se ha mostrado “horrorizado” por unos actos “que no tienien cabida en el fútbol ni en la sociedad” en una publicación en las redes sociales.

“Estoy horrorizado por los insultos racistas dirigidos al jugador del FC Barcelona, Alejandro Balde, durante su partido de La Liga contra el Getafe CF, y condeno estos actos, que no tienen cabida en el fútbol ni en la sociedad. El racismo es un flagelo contra el cual debemos mantenernos unidos para combatirlo y derrotarlo. No al racismo. No a ninguna forma de discriminación”, ha escrito Infantino en un comunicado que ha difundido a través de Instagram.

Muy contundente Infantino a la hora de valorar los hechos que denunció Balde. El lateral izquierdo del Barça fue víctima de racismo en el Coliseum y, como no podría ser de otra forma, el FC Barcelona también le ha apoyado públicamente. El club ha utilizado sus canales oficiales para dejar claro que “no hay lugar para el racismo” y mostrar su “máxima repulsa” a lo que tuvo que vivir el defensa anoche. “Estamos 100% contigo, Balde”, ha publicado la entidad culé en ‘X’.