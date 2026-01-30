La infancia de Marc Casadó en Sant Pere Vilamajor: "Era un chico muy espabilado"

Marc Casadó estuvo presente en el programa Fanzone de TV3, el nuevo formato presentado por Gerard Romero que se estrenó recientemente y que se emite cada jueves en la plataforma 3Cat. El centrocampista participó en un espacio pensado para acercar el fútbol al aficionado desde una perspectiva desenfadada, combinando actualidad, humor y una conversación cercana con los protagonistas.

Durante el programa, Casadó se mostró cómodo y natural, dejando ver una faceta poco habitual en las entrevistas más convencionales. El formato permitió hablar tanto de fútbol como de vivencias personales, generando un clima de complicidad. Uno de los momentos más comentados llegó con la aparición de un montaje humorístico conocido como “Gerard-Maldini”, un edit que juega con el parecido entre Gerard Martín y la leyenda del fútbol Paolo Maldini. La broma, surgida del entorno digital, refleja el buen ambiente que se vive en el vestuario y la importancia de las redes sociales en el día a día de los jugadores.

Entre risas, Casadó explicó que este tipo de contenidos no pasan desapercibidos. “Siempre vemos lo que sube la gente. Nos lo enviamos por nuestro grupo de WhatsApp”, comentó, dejando claro que el humor forma parte de la convivencia diaria en el FC Barcelona y que este tipo de bromas ayudan a reforzar la unión del grupo.

Los orígenes de Marc Casadó

Más allá del tono distendido, el programa Can Putades quiso sorprender a Marc Casadó con una sección especialmente emotiva, centrada en sus orígenes. Las tres presentadoras lo llevaron de vuelta a Sant Pere de Vilamajor, recorriendo algunos de los lugares clave de su infancia y de sus primeros pasos en el fútbol.

Marc Casadó, a sus 22 años, vivió la experiencia de La Masia, un paso clave en su crecimiento tanto deportivo como personal. Tras llegar al club procedente del Sant Pere de Vilamajor, el centrocampista se incorporó a la estructura formativa blaugrana y pasó a convivir con otros jóvenes talentos que compartían el mismo sueño. Su etapa en La Masia le permitió madurar lejos de casa, aprender valores como la disciplina, la convivencia y el esfuerzo diario, y adaptarse a la exigencia del fútbol de élite desde muy joven.

Allí no solo creció como futbolista, sino también como persona, rodeado de un entorno que fomenta la educación, el compañerismo y la identidad del club.

La primera parada del “tour” fue la escuela Joan Casas, donde apareció una fotografía de Casadó de pequeño junto a su clase, una imagen que despertó la nostalgia del jugador. En ese mismo recorrido apareció Lia Fernández, su exprofesora de Educación Física, que no dudó en destacar cómo era Casadó de niño. “Era muy espabilado, muy hábil y corría mucho. Siempre se apuntaba a todo, ya fuera la bicicletada, cualquier actividad deportiva o incluso el baile de fin de curso”, explicó.

El viaje terminó en el 'Camp de futbol Joan Nicolau', donde Casadó jugó en su primer equipo. Martí Perera, primer entrenador de Casadó, comenta como era el centrocampista. “Corría como el que más, nadie le podía quitar la pelota y jugaba contra niños más grandes”, recordó el técnico, que también señaló: “Tiene muchas cualidades, aunque quizá le falta ser un poco más vertical y buscar más la portería, porque tiene buen disparo”, dice.

En ese escenario tan especial también hubo espacio para las bromas con sus amigos de toda la vida, presentes entre el público. “¿Liga mucho ahora o sigue igual?”, le soltaron entre risas, además de preguntarle quién paga las bravas o los cafés. Marc respondió con humor y una sonrisa, aceptando las bromas sobre los Bizum y los céntimos, en un cierre cercano y distendido que reflejó a la perfección quién es Marc Casadó fuera del campo.