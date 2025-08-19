El inesperado elogio de Figo al Barça: "Me gusta"

Luis Figo, nuevo embajador de Betfair en España, analizó sin filtros los fichajes del Real Madrid para la temporada 2025/2026 y lo que significan para el club blanco. “Creo que el club como siempre en estos casos, tras un año como el pasado, siempre intenta reforzarse para ser más sólido y para mejorar la plantilla en las posiciones que cree que necesita. Hay que ver también cómo afecta la salida de Modric, que ha sido muy importante en los últimos años”, apuntó.

Figo también hizo hincapié en los objetivos del conjunto blanco: “Pero, claro la intención es sobreponerse al Barça y volver a ganar la Liga, así como el resto de competiciones”. El exjugador aseguró que los problemas del equipo la temporada pasada no estuvieron relacionados con la falta de motivación: “No creo que a los jugadores les faltara hambre. Cuando juegas en el Madrid tienes que ser consciente de que compites para intentar ganarlo todo y que tienes que tener esa motivación, pasión y trabajo para conseguir los títulos y ser mejor que el resto”, concluyó.

Respecto a la lucha por la Liga, Figo se muestra convencido de que los favoritos seguirán siendo los mismos: “estará entre Madrid y Barcelona, los teóricamente equipos más fuertes, con mejores jugadores y mejor plantilla e históricamente con más victorias. Por todas estas razones son los favoritos”. Al ser preguntado sobre quién debería liderar al Real Madrid esta temporada, no dudó: “¿Vinicius o Mbappé? Los dos. En una temporada tan larga, hay que ser regular. Un solo jugador no puede estar once meses siempre al mismo nivel”.

Admiración por Rashford

Sobre los refuerzos de la Liga, el portugués reconoció su admiración por algunos jugadores: “me gustan Alexander Arnold y Rashford” y opinó que el MVP del campeonato seguramente será “alguno de los que tienen más calidad técnica y son regulares todo el año y que esperamos den un gran nivel, como Raphinha, Vinicius o Mbappé del Real Madrid o Julián Álvarez del Atleti”.

Para cerrar la entrevista, Figo se refirió a la posibilidad de haber fichado por otro equipo de España fuera de Madrid y Barcelona, los únicos clubes en los que militó en nuestro país: “Quizás el Atleti, por su filosofía de juego, el estadio, el ambiente, siempre fue emocionante jugar allí a pesar de haberlo hecho siempre en contra. Y bueno, también habría sido especial jugar un derbi en Sevilla, no te voy a decir Betis o Sevilla, porque si no me matan los del otro equipo, pero hubiera sido muy bonito con el ambiente que hay allí”, declaró.