AS: La inesperada reacción de Xavi en el descanso del Madrid-Barcelona

Xavi Hernández se encuentra ante su momento más complicado desde que llgara al banquillo del FC Barcelona en noviembre de 2021 como sustituto de Ronald Koeman.

El técnico egarense, que llegó como la gran apuesta de Joan Laporta para redirigir el proyecto deportivo tras el final de la era Bartomeu, recuperó el prestigio del equipo con la consecución del título de Liga y la Supercopa la temporada pasada, pero a día de hoy, ambos títulos parecen un vago recuerdo del pasado.

La realidad es que el FC Barcelona no está a la altura competitiva del Real Madrid. Los de Xavi, a siete puntos en Liga de los blancos (y a ocho del Girona, con un partido menos), cayeron de forma estrepitosa en la final de la Supercopa 2024, con un abultado 4-1 que sacó a la luz las carencias tácticas del equipo y la pasividad de unos jugadores que parece que no han comprado el discurso del entrenador del mismo modo que lo hicieron la temporada pasada. Las bajas vitales para Xavi, sin ser excusa, fueron una piedra más en el camino en un momento de máxima necesidad.

¿QUÉ PASÓ EN EL VESTUARIO?

En la línea de la falta de conexión entre la plantilla y el entrenador, la última información del 'Diario AS' apunta a un 'bloqueo' de Xavi en el descanso del partido ante el Real Madrid. El entrenador culé, que antes de las vacaciones de Navidad fue durísimo en el discurso con su plantilla tras la mala primera mitad ante el Almería, no sacó ese genio de ganador en Riad, algo que según la información de 'AS' fue una sorpresa para el vestuario. “Parecía que se le había acabado la cuerda”, cuenta un testigo al diario madrileño.

La plantilla, según 'AS', esperaba una reacción más irada del técnico, pero no hubo broncas ni señalamientos pese a los numerosos fallos individuales que marcaron la primera mitad y a la postre, la final. La reacción de Xavi, finalmente, fue como un mal día más, con simples consignas que pedían un poco más de compromiso a sus jugadores. La charla, finalmente, no surgió efecto y el Barça perdió el primer título de la temporada.