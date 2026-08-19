Inés García se estrena en el Camp Nou

Inés García ha sorprendido a sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram una fotografía que marca un antes y un después en su relación con Lamine Yamal. En la imagen, la joven muestra que hoy es el primer partido que verá de su novio en el Camp Nou, un escenario que para el futbolista es prácticamente su segunda casa.

La elección del Trofeu Joan Gamper, el amistoso que inaugura cada temporada y que este año sirve de pistoletazo de salida a la campaña 26-27, no es casual. Se trata de un encuentro simbólico, cargado de tradición y emoción, perfecto para que Inés viva por primera vez la atmósfera del estadio y el ambiente que rodea a uno de los jugadores más prometedores del fútbol europeo.

Una relación seguida de cerca por los fans

La historia entre Lamine Yamal e Inés García ha sido objeto de atención mediática desde que hicieron pública su relación. Ambos mantienen una presencia activa en redes sociales, donde comparten momentos personales que sus seguidores analizan al detalle.

Durante las últimas semanas, la pareja ha vivido una etapa marcada por rumores y especulaciones. Lamine viajó de vacaciones a Colombia sin Inés, un gesto que encendió las alarmas entre los fans. Poco después, ella publicó un par de historias en Instagram en las que insinuaba que no estaba pasando por su mejor momento emocional. Estas señales fueron suficientes para que las redes sociales se llenaran de comentarios sobre una posible ruptura.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado días más tarde, cuando ambos aparecieron juntos en la celebración del 19º cumpleaños de Lamine. La imagen de la pareja en la fiesta disipó cualquier duda y confirmó que seguían juntos, dejando atrás los rumores.

El gesto que reafirma su unión

La presencia de Inés en el Camp Nou no es solo un detalle romántico, sino también una declaración pública de estabilidad. En un momento en el que la pareja ha estado bajo el foco mediático, este gesto refuerza la idea de que su relación atraviesa una etapa sólida.

Inés García en el Camp Nou durante el Gamper / Instagram @ineesgaarcia

La presencia de Inés en las gradas, animando a Lamine en su primer partido de la temporada, envía un mensaje claro: están juntos, fuertes y preparados para afrontar un nuevo curso tanto dentro como fuera del campo.