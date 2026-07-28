Inés García no da crédito con las vacaciones de Lamine Yamal: "Me voy a dar un masaje y me encuentro esto"

Lamine Yamal está disfrutando de sus merecidas vacaciones después de conquistar la Copa del Mundo con España. Hace una semana, el futbolista del FC Barcelona empezó sus días de descanso antes de volver a la dinámica del primer equipo del FC Barcelona y lo primero que hizo fue irse de escapada a Ibiza con Ferran Torres y Marcos Llorente.

No obstante, estos últimos días ha estado relajándose con su nueva pareja, la creadora de contenido Inés García. No es el primer viaje que realizan juntos, debido a que a principios de mayo se fueron a Grecia. En esta ocasión, la pareja ha optado por desconectar de todo el ruido mediático en la costa de Saint-Tropez, una comuna francesa situada en Var, concretamente en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.

El '10' del FC Barcelona sorprendió a su pareja a su llegada del hotel, debido a que le había preparado una sorpresa. El de Rocafonda encargó que la habitación estuviera decorada con pétalos de rosa, tal y como mostró Inés a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de cuatro millones de seguidores.

Ambos estás disfrutando de esta escapada romántica en el sureste de Francia, pero, en una historia de Instagram, la influencer explicó que fue a hacerse un masaje dentro del hotel. Sin embargo, cuando se dirigía de vuelta a su habitación, se encontró al futbolista del conjunto azulgrana entrenando en el gimnasio: "Me voy a dar un masaje y me encuentro esto".

Inés García ya no puede más / Instagram

Un detalle que le llamó mucho la atención, ya que, a pesar de no llevar ni una semana de vacaciones, Lamine ya se está preparando para la nueva temporada de LaLiga.

Días después, la creadora de contenido sevillana compartió con todos sus seguidores una fotografía, en la que aparecía el '10' del Barça entrenando en un campo de fútbol, a lo que aseguró que "en realidad no estamos 'taaaannn' de vacaciones".

Las historias compartidas de Inés García durante sus vacaciones con Lamine Yamal / SPORT

A pesar de haber cumplido uno de sus objetivos con apenas 19 años, el de Rocafonda sigue centrado en el fútbol y así lo está demostrando durante sus vacaciones de verano.

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El desafío para esta nueva temporada es claro: volver a conquistar la Champions League después de once años. Un título que se le está resistiendo al conjunto azulgrana desde 2015.