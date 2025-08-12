Indiscutible Pedri sigue de dulce

El Barça tiene una plantilla plagada de grandes futbolistas, pero son pocos a los que les cuelga el cartel de indiscutible, y menos en una posición tan reñida como es el centro del campo. Frenkie de Jong se ha tenido que adaptar, y con éxito, al pivote defensivo, mientras que para otros, las opciones de titularidad pasan por la mediapunta. Gavi, por su parte, está dando un paso adelante, pero poco tiene que hacer el de Los Palacios si Pedri mantiene el excelso nivel mostrado la pasada campaña. Y es que el de Tegueste, por lo visto en la pretemporada, sigue de dulce y con una mentalidad competitiva muy fuerte.

La fiesta del Gamper: Raphinha y Pedri, los más aclamados por la afición / FC BARCELONA

Hace unos días, el propio Pedri se preguntaba por qué no podía ser el Balón de Oro. Y ponía como ejemplo a Rodri, que lo había conseguido el año pasado actuando como centrocampista. El tinerfeño es uno de los 4 azulgranas que están en la lista de 30 nominados, junto al favorito Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski. La suerte está echada y lo que hagan Pedri y sus compañeros a partir del arranque liguero ya no cuenta para el trofeo de este año... pero sí para el siguiente. Y Pedri parece del todo mentalizado en que alguna vez será suyo.

Totalmente enchufado desde la pretemporada

Porque el Pedri que vimos en el tramo final de la pasada campaña y en los amistosos de la actual es un Pedri totalmente confiado en sus posibilidades, que tiene totalmente adaptado el sistema del Barça a su juego y que sigue sacando a relucir su varita mágica. Un futbolista más fuerte físicamente que ha tenido que jugar a altísimas temperaturas y condiciones de humedad sin que por ello repercutiera en su nivel. Ni se relajara. Se ha tomado la pretemporada como si de finales se tratara.

Pedri Gonzaléz continúa manteniendo un altísimo porcentaje de éxito en los pases, su gran especialidad. En sus 45 minutos contra el Vissel Kobe, su precisión fue del 90 por ciento (47 de 52), que aumentó al 92% ante el FC Seoul (45 de 49), el mismo que en Daegu (59 de 64). En el Trofeu Joan Gamper volvió a dar una exhibición de cómo jugar efectivo y cómo encontrar siempre al compañero mejor desmarcado.

Una puesta en escena que invita a seguir siendo muy optimistas de cara al arranque de la competición oficial, en la que Pedri volverá a ser una pieza absolutamente clave para Hansi Flick.

Más presencia ofensiva

La temporada pasada, Pedri se perdió solo un partido entre todas las competiciones (ante el Valencia, 7-1) y fue por una gastroenteritis. Del resto de encuentros jugados, ni más ni menos que 59, fue titular en todos ellos menos en tres. Marcó 6 goles y repartió 8 asistencias.

Esta campaña, Pedri se ha propuesto seguir mejorando sus prestaciones ofensivas en cuanto a la producción de mayores disparos, ya que cuando lo intenta, suele estar cerca del gol. Aunque lo suyo es llevar la manija del juego y hacer brillar a sus compañeros.

No cabe duda de que el Barça juega al ritmo y el criterio que impone Pedri, el '8' de Hansi Flick que, aunque tiene buenos sustitutos, es del todo insustituible.