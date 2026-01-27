La indirecta de Dro al Barça en su presentación con el PSG

Uno de los nombres mas comentados en clave Barça en este mercado de invierno es el de Dro Fernández. Tras ser la gran irrupción en la gira de pretemporada e incluso debutar bajo las órdenes de Hansi Flick, quien lo ha hecho disputar cinco encuentros con el primer equipo, el canterano ha decidido que lo mejor para su futuro a corto plazo es abandonar la Ciudad Condal. De hecho, el técnico teutón no se tomó bien la marcha del mediocampista, el cual el año anterior jugaba en el juvenil del club.

De esta manera, tras llegar a un acuerdo PSG y Barça de unos 8,2 millones de euros, Dro pone rumbo al conjunto de Luis Enrique, quien ha jugado un papel clave en el fichaje del gallego. Cabe destacar que finalmente, al cerrarse como un traspaso, el club catalán ha podido rascar algo más de dinero, ya que la cláusula del formado en la Masia era de únicamente 6 millones.

Dro, con la camiseta del PSG / PSG

Sus primeras declaraciones como jugador del PSG

En sus primeras declaraciones como jugador del Paris Saint-Germain, el futbolista ha demostrado su felicidad por esta nueva aventura: "Estoy muy feliz, super ilusionado, es un momento de mucho orgullo para mí y para mi familia". Preguntado por como ve él su fichaje por el equipo galo, afirma que "es un paso importante, la decisión la he tomado para seguir creciendo como jugador y creo que no hay mejor sitio para crecer que aquí", en unas afirmaciones que bien pueden interpretarse como una pequeña indirecta al FC Barcelona.

A la hora de describirse como jugador, se define como "creativo, al que le gusta la conducción, con buena toma de decisión y entretenido". A nivel personal, afirma ser "tranquilo, de pueblo y muy familiar, al que le gusta estar con su gente", además de ser "un chico calmado" al que le gusta "estar solo o con la gente que quiere".

Al ser cuestionado por lo que más le inspira del proyecto del PSG, vuelve a lanzar unos comentarios que pueden no sentar del todo bien en el barcelonismo: "No hay sitio mejor para crecer, el proyecto que hay aquí con los jóvenes es increíble debido al entrenador y a todo el mundo que lo hace posible y es por eso que estoy aquí". Finalmente, a modo de conclusión de sus primeras palabras como futbolista del equipo parisino, lanza un mensaje a los seguidores de su nuevo club: "Tengo muchas ganas de veros y de empezar, también de ir al estadio y jugar. Ici c'est Paris".