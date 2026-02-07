Indignación total en el Barça: ¡No pitaron penalti sobre Lamine Yamal!

Imagen surrealista en el Spotify Camp Nou. El Barça se encontró de frente, una vez más, con una decisión arbitral difícil de explicar y todavía más de justificar. Corría el minuto 47 de partido, justo al inicio de la segunda parte, con 1-0 en el marcador, cuando Lamine Yamal fue derribado dentro del área por Mojica en una acción clara de contacto y falta. Todo el estadio vio penalti. Todos menos el colegiado.

Alejandro Quintero González no señaló la pena máxima y, lo que encendió aún más los ánimos, tampoco acudió al VAR para revisar una jugada que, a tenor de las imágenes, parecía de libro. Lamine quedó tendido en el área tras el contacto, mientras los jugadores del Barça rodeaban al árbitro reclamando una revisión que nunca llegó. La incredulidad se trasladó de inmediato al banquillo.

Hansi Flick y su cuerpo técnico siguieron la repetición en la pantalla del área técnica sin poder ocultar su sorpresa. Los gestos del staff del alemán lo decía todo: miradas de incomprensión ante una acción que, en cualquier otro contexto, difícilmente habría pasado desapercibida. El enfado fue generalizado, tanto en el césped como en la grada, consciente de que el partido podía haber quedado sentenciado desde el inicio de la segunda mitad.

Pese a la gravedad de la acción sobre Lamine, no fue ese el momento que más sacó de quicio a Flick. Minutos después, en una falta a favor del Barça, el técnico explotó al ver cómo la barrera del Mallorca se adelantaba varios pasos respecto a la distancia marcada previamente por el propio colegiado. Una situación reiterada que terminó de colmar la paciencia del alemán, que protestó airadamente desde el área técnica.

La respuesta de Quintero González fue una amonestación verbal al entrenador azulgrana, en una escena que reflejó la tensión acumulada en apenas unos minutos de segunda parte. Dos decisiones consecutivas que dejaron al Barça con la sensación de haber sido perjudicado en un momento clave del encuentro, justo cuando el partido estaba más abierto. Aunque no importó porque el mismo Lamine Yamal sentenció el duelo con un golazo desde fuera del área. Justicia divina.