Indignación de la afición del Espanyol por las palabras de Salvador Illa sobre el título del Barça

Sigue la resaca tras el triunfo del FC Barcelona ante el Real Madrid por 2-0, gracias a los goles de Marcus Rashford y Ferran Torres. Estos tres puntos permitieron al equipo proclamarse campeón de la Liga en el Spotify Camp Nou. La afición azulgrana se volcó con sus futbolistas y disfrutó de una noche inolvidable, que dejó momentos para el recuerdo.

Se está analizando al detalle todo lo ocurrido en el Clásico y una de las cosas que no pasaron desapercibidas en redes, concretamente en X, fueron las declaraciones de Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, al descanso del encuentro. Aunque también se pronunció al final, tanto en televisión como en su cuenta en la red social de Elon Musk.

En la media parte, el político del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) atendió a Movistar+, donde aseguró: "Está siendo un partido muy bonito con goles magníficos y mucha deportividad. Me alegro de que el Barça vaya ganando".

"¿Que soy del Espanyol? Yo, como presidente de la Generalitat, estaré encantado de que el Barça gane la Liga", se sinceró. Unas palabras que no gustaron para nada a la afición blanquiazul y, además, en un momento tan complicado, ya que el conjunto de Manolo González lleva 18 partidos sin conocer la victoria y se encuentra a dos puntos del descenso.

La afición del Espanyol, indignada con Salvador Illa

Algunos aficionados del Espanyol mostraron su malestar con Illa: "Madre mía, como se puede ser tan falso y decir que eres del Espanyol", "Se avergüenza de decir que es del Espanyol, no hace falta que lo vuelva a decir más, ya se ve hacia qué lado tiran los colores, con la corbata lo dice todo".

Un seguidor comparó la situación de Illa con la de Almeida: "Luego ves al alcalde de Madrid, cantando el himno del Atlético de Madrid sin ningún tipo de complejos y luego va el reprimido del Illa, quien renuncia a ser perico por un puñado de votos".

El político del PSOE se volcó con el Barça

Después de la victoria del Barça, Illa habló con TV3 y desveló la clave del Barça: "Es una buena mezcla: gente de casa y abiertos a que venga talento de fuera". Sobre las obras del Spotify Camp Nou, el político aseguró que "cuando esté acabado, será una joya para Catalunya".

Noticias relacionadas

Salvador Illa con TV3 / X

También, se pronunció en X: "Felicitaciones al FC Barcelona por esta nueva Liga. Un éxito construido con talento, esfuerzo y compromiso colectivo. ¡Enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la afición blaugrana!".