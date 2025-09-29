La indeseada vuelta a Montjuïc: "Es raro que aún no hayan aprobado el proyecto"

Cuestas, escaleras mecánicas, buses lanzadera. El barcelonismo se vio obligado este domingo a regresar al Estadi Olímpic de Montjuïc. No estaba en el guion, a priori no era una opción porque había que estar a estas alturas disfrutando del Spotify Camp Nou, pero hubo que recalcular la hoja de ruta y regresar allí donde fuimos tan felices la temporada 2024/25. porque Montjuïc siempre será el primer estadio donde vimos desplegar sus virtudes y su torrente de fútbol y goles al Barça de Flick.

Después de pasar por el Johan Cruyff ante Getafe y Valencia, el club buscó acomodo de nuevo en el feudo construido para los Juegos Olímpicos de Barcelona'92. El día era especialmente complicado porque inmediatamente después del partido iba a tener lugar el piromusical de la Mercè en la Font Màgica, a unos centenares de metros. Operativa compleja que no frenó al barcelonismo. Más de 50.000 personas se acercaron al Estadi Olímpic, como en las grandes ocasiones del curso pasado.

Si en Montjuïc nos va como el año pasado no nos vamos a quejar

Aprovechamos los prolegómenos del encuentro para conocer cómo había encajado el culé tener que volver a subir a la Montaña Mágica. "Al final desde fuera poco puedes hacer. Esperar, ver las imágenes que van subiendo del Camp Nou y a ver si lo adelantan un poco. Si en Montjuïc estamos como el año pasado, tampoco nos vamos a quejar...", nos decía una aficionada.

Los jugadores del Barça en el césped de Montjuïc antes del inicio del partido contra la Real Sociedad / Valentí ENRICH / Sport

"Bueno, yo creo que lo veíamos venir. Muchos retrasos, pero confiamos en que la directiva arregle lo que debe y que podamos volver pronto", nos comentaba otro, que añadía que "a ver si volvemos aunque sea contra el Girona. Y estar para el próximo partido de Champions 100%. Aquí en Montjuïc tenemos buenos recuerdos y experiencias".

RESIGNACIÓN Y ALGUNA QUEJA

Otro joven culé opinaba que "me imaginaba que íbamos a volver porque el Camp Nou no está para jugar. No me creo aún que vayamos a volver. Cuando ponen algunas imágenes no lo veo para volver ya". "La idea era volver al Camp Nou pero por las obras no se ha podido llegar a tiempo. No era lo esperado, pero por lo menos no es el Johan Cruyff que no hay aforo suficiente. Bastante lamentable las promesas del club de volver al Camp Nou. Es un poco raro que no hayan aprobado el proyecto cuando otros estadios con menos recursos y aforo sí los aprobaron. Es lo que hay, contento de estar aquí igualmente y apoyar al equipo".

Imagen del Barça con la afición de Montjuïc de fondo / Quique Garcia / EFE

En líneas generales, primaba la resignación por encima de la indignación. Cuando las cosas a nivel deportivo marchan, la gente rema y sigue al equipo de forma incondicional sea donde sea. Lógicamente, hay voces para todos los colores. Gente más indignada por las promesas incumplidas y los plazos eternos de vuelta. Otros que consideran que el ayuntamiento está poniendo demasiadas trabas. Lo que es incuestionables es que el barcelonismo respondió en masa en Montjuïc. Y lo hará donde toque esperando, algún día, ver la 'première' del nuevo Spotify Camp Nou.