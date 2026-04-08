Increpan a la influencer Cèlia Espanya en pleno el Camino de Santiago por llevar una camiseta del Barça: "¡Viva España!"

En el ámbito de las redes sociales, existen múltiples creadores de contenido que cuentan historias. Cèlia Espanya es una de ellas. La 'influencer' catalana es conocida por reivindicar el catalán. Fue galardonada con el premio a la Innovación de Plataforma por la Lengua. La nacida en Amposta (28 años) se graduó en Comunicación Audiovisual en la Universitat Pompeu Fabra.

En sus videos propone ideas para mantener la lengua en algunos ámbitos de la vida y comparte anécdotas sobre su acento en su zona. También crea contenido sobre el 'selfcare', la psicología, la cocina o el deporte. "En un principio, tenía mucha inseguridad. Ahora, mi madre me ha enseñado que hablo igual de bien que todo el mundo", dijo en algún video.

Pero esta vez, Cèlia se ha topado con una problemática que sucede en algunas partes del país: el anticatalanismo. La creadora de contenido explica que mientras recorría el Camino de Santiago, le sucedió algo desagradable. "He pasado por un bar y me he sentido muy mal, porque me han gritado 'Viva España'", explica, con la camiseta del Barça encima.

El suceso pasó durante la etapa 10, a Belorado (Castilla y León), aunque, de forma inesperada, la situación dio un giro de 180 grados. La creadora de contenido explica que se produjo un encuentro inesperado que acabó convirtiéndose en una historia de conexión personal y emocional. Conoció a un joven llamado Saúl, de un pequeño pueblo de Castilla y León cuya pasión por el FC Barcelona le llamó la atención.

Una vida entregada al Barça

Junto a Celia, Saúl explica que detrás de esa pasión por los colores del Barça, se encuentra una vida marcada por la tragedia. Su padre falleció en un accidente de tráfico cuando él tenía solo 8 años, y hace apenas dos años perdió también a su madre, que se quitó la vida. Sin embargo, el Barça se ha convertido para él en un refugio emocional, una fuente de alegría y motivación para seguir adelante. "Le he dicho Visca el Barça, y pensaba que era catalán", explica Cèlia.

"El Barça ha salvado mi vida. Pasé una infancia jodida. Le debo la vida al Barça. Tengo un tattoo del Barça y uno de Messi, con la fecha del Mundial", explica Saúl. El encuentro entre ambos fue cercano y espontáneo.

"Mi sueño es vivir en Barcelona, soy socio y me encantaría casarme en el Spotify Camp Nou, o trabajar para el Barça", explica el joven, enamorado de los colores azulgrana. Una historia dura y a la vez, bonita por su entrega al Barça.