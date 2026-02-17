Increíble: Soto Grado validó un pisotón a Koundé calcado al que castigó en Vallecas

Llueve sobre mojado para el FC Barcelona y la tormenta tiene nombre y apellidos: la disparidad de criterios arbitrales. La derrota en Montilivi (2-1) dejará cicatriz, no solo por la remontada del Girona, sino por la sensación de déjà vu y de impotencia que invadió al equipo de Hansi Flick en la jugada clave del partido. El segundo tanto de los locales, obra de Fran Beltrán, subió al marcador tras un pisotón de Claudio Echeverri sobre Jules Koundé que el VAR decidió ignorar. Una acción que, con el reglamento en la mano y los precedentes de esta misma temporada, clama al cielo.

Koundé: verdugo en Vallecas, víctima ignorada en Girona

La polémica nace en el origen de la jugada del 2-1. Con el balón dividido en la frontal, Koundé llega primero e impacta el esférico. Décimas de segundo después, Echeverri llega tarde y planta los tacos sobre el tobillo del francés. El defensa cae dolorido, la jugada sigue y Fran Beltrán fusila la red.

En la jornada 3, en Vallecas, al Barça se le anuló un gol de Lewandowski por una acción calcada. En aquella ocasión, el VAR llamó a Soto Grado —curiosamente, el mismo colegiado que dirigía en Montilivi— para que viera la pantalla. El audio liberado por la RFEF aquel día fue cristalino: "Te voy a recomendar que vengas... le pisa en la puntita del pie. Voy a pitar falta a favor", decía entonces el árbitro tras ver el monitor.

El audio del VAR del gol anulado a Lewandowski por pisotón de Koundé / RFEF

Ante un pisotón incluso más contundente sobre el tobillo de Koundé, la sala VOR guardó un silencio incomprensible y Soto Grado no fue invitado a revisar la acción. Lo que en agosto fue suficiente para anular un gol culé, en febrero no basta para anular un gol en contra. Jules Koundé ha vivido en sus carnes las dos caras de una moneda que siempre cae en cruz para el Barça: castigado rigurosamente cuando pisa e ignorado cuando es pisado.

La ironía de Flick y la incredulidad de Araujo

La reacción del banquillo azulgrana fue inmediata. La revisión del VAR apenas duró unos segundos, validando el gol de forma exprés. Hansi Flick, habitualmente comedido, fue captado por las cámaras sonriendo con una ironía que delataba su incredulidad. No era para menos. Junto a él, el cuerpo técnico saltaba como un resorte pidiendo explicaciones.

Sobre el césped, la imagen de la impotencia la protagonizó Ronald Araujo. El capitán se quedó atónito escuchando las explicaciones de un Soto Grado que, esta vez, no vio nada punible en el contacto. La decisión encendió la mecha de un partido que hasta entonces el Barça intentaba controlar.

Un final fuera de control

Soto Grado perdió el control del encuentro tras el gol concedido. Al finalizar el choque, Araujo, Raphinha y el propio Flick rodearon al colegiado en el círculo central. No había consuelo ni explicación posible. Incluso expertos arbitrales como Iturralde González no dudaron en calificar la acción del 2-1 como un "fallo garrafal" que el CTA debería explicar.