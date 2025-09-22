Increíble: Pedri y Lewandowski, fuera del top 10

El ganador del Balón de Oro se conocerá poco después de las once de la noche. Poco a poco, de todos modos, 'France Football' va dando a conocer la posición de los 30 nominados. Han aparecido ya dos de los jugadores azulgranas que optaban al galardón, Robert Lewandowski y Pedri. El polaco ha sido decimoséptimo en el ránking, mientras el canario ha ocupado la posición número once.

Ninguno de los dos han viajado a París. Sabían que no iban a ser protagonistas y han priorizado el descanso y el Barça, que tiene un calendario muy cargado y el jueves tiene partido de Liga en Oviedo. El polaco, además, nunca se ha alineado demasiado con el premio después de que no se le diese el de 2020, absolutamente merecido, pero que no se concedió por la pandemia del coronavirus.

Injusticia con Pedri

Lo de Pedri clama al cielo. El canario, con permiso de Vitinha, es el mejor centrocampista del mundo. Su calidad guía al Barça cada partido e hizo méritos para estar mucho más arriba. En el plano colectivo, ganó Liga, Copa y Supercopa y llegó con el Barça hasta las semifinales de la Champions. Con la selección española, disputó la final de la Nations League.

Pedri ha comenzado la presente temporada al mismo nivel o incluso mejor que el mostrado el pasado curso, que ya fue excelente. Si sigue en esta línea, seguro que dentro de un año ocupará una posición de privilegio y algún día ganará el Balón de Oro.