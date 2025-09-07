El increíble once sub-19 del Barça: ¿Qué haría en LaLiga? ¿Y en la Champions?

El Barça presume de juventud y cantera. Tiene motivos para ello. Hasta el punto de que podría conformar, si quisiera, un once titular de ensueño con solo futbolistas menores de 20 años, es decir, de 19 para abajo. Y sería un equipo que bien podría llegar lejos en LaLiga y hasta en la Champions League. Liderado, como no podía ser de otra forma, por Lamine Yamal, favorito junto a Ousmane Dembélé al Balón de Oro, y secundado por compañeros que ya han dado el salto a la élite y otros que están muy cerca de conseguirlo.

Un once increíble sería el formado por Diego Kochen bajo palos; Héctor Fort, Pau Cubarsí, Andrés Cuenca y Jofre Torrents en defensa; Marc Bernal, Guille Fernández y Dro en el centro del campo; y arriba, Lamine Yamal, Toni Fernández y Roony Bardghji. Ahí es nada.

Un once sub-19 de muchos kilates / SPORT.es

Kochen: el portero del futuro

El Barça se ha asegurado muchos años de portería con Joan García, pero detrás vienen con mucha fuerza otros guardametas. Junto a Yaako, cedido al Andorra, quien pisa más fuerte es Diego Kochen, que a sus 19 años será el tercer meta del priomer equipo azulgrana y el titular del filial cuando haga falta y que ya ha sido incluso convocado por Mauricio Pochettino para la absoluta de Estados Unidos.

Héctor Fort: una cesión para crecer

Pese a que nunca es fácil dar el salto al máximo nivel, Héctor Fort (19 años) ha logrado jugar 30 partidos oficiales con el FC Barcelona antes de emprender una cesión al Elche que le permitirá crecer de la mano de un técnico amante del fútbol ofensivo como es Eder Sarabia. El lateral diestro tiene unas cualidades innatas para triunfar, y si le acompaña la mentalidad, será cuestión de tiempo.

Cubarsí: el mariscal de la defensa

Pau Cubarsí juega como un veterano a sus 18 años y se ha convertido en el líder de la defensa del Barça tras la marcha de Iñigo Martínez. También cuenta con De la Fuente en la selección española y apunta a formar un eje de presente y futuro con el madridista Dean Huijsen. La serenidad, colocación y salida de balón del barcelonista le hacen ser un futbolista top.

Andrés Cuenca: elegancia y polivalencia

Andrés Cuenca es capaz de rendir en el primer equipo del Barça y mantener la actitud con el juvenil. Así fue la pasada campaña. Eb esta, su sitio está en el Barça Atlètic. Con 18 años y protagonista de las categorías inferiores de La Roja, el cordobés muestra un fútbol elegante, con gran toque del balón, juego aéreo y capacidad tanto de central como de lateral zurdo.

Jofre y Flick mantienen una relación de confianza mútua / Dani Barbeito

Jofre Torrents: incansable por banda

Como la mayoría de laterales salidos de La Masia, Jofre Torrents destaca más por su capacidad ofensiva, capaz de llegar a línea de fondo con facilidad, pero también tiene muy buenas condiciones defensivas y es un futbolista difícil de superar por los rivales. Exultante a sus 18 años, corre incansable el carril izquierdo y Hansi Flick le tiene muy en cuenta.

Marc Bernal: un regreso muy esperado

Marc Bernal está de vuelta cuando se va a cumplir un año de la operación de rodilla que truncó, pero solo momentáneamente, su increíble irrupción. Hansi Flick, que le tiene en grandísima consideración a este sobrio y atlético pivote defensivo de 18 años, le ha tenido incluso de parar, tales son sus ganas de regresar a los terrenos de juego. Será la mejor de las noticias.

Guille Fernández: talento por explotar

Pocos futbolistas tienen las condiciones de Guille Fernández. Técnica, potencia, disparo... todo se aúna, todavía por explotar, pero es que solo tiene 17 años. El de la Zona Franca, igual que su primo Toni, ha apostado por quedarse en el filial azulgrana de Segunda RFEF, pero siempre con la vista puesta en el primer equipo, donde Flick le acogerá a buen seguro si sigue sus pautas y consejos.

Dro: la última irrupción

¿Quién había oído hablar de Dro hace apenas unos meses? Solo los muy 'cafeteros' de La Masia, pero el de Nigrán, con solo 17 años, ya se ha hecho un espacio en el Barça gracias a su sentido del juego, su habilidad con el balón y la llegada a la zona decisiva. Un futbolista que se ha convertido en la última irrupción para el aficionado de a pie... pero no será la última.

Lamine Yamal celebra su gol de penalti en Vallecas. / Manu Fernández / Ap

Lamine Yamal: la joya de la corona

Poco más se puede decir de Lamine Yamal a estas alturas. Cumplida la mayoría de edad, el de Rocafonda ha pasado de batir todos los récords habidos y por haber a consolidarse y cumplir con las expectativas que le colocan como el próximo Rey del Fútbol. Todavía hay pasos a seguir, pero ya cuenta con mucho más gol y es capaz de ponerse a todo un Barça a sus espaldas.

Toni Fernández: quedarse para triunfar

A Toni Fernández le están reservadas grandes cosas en el Barça y Flick lo sabe. Con 18 años ya ha mostrado detalles de lo que puede llegar a ser en cualquiera de las tres posiciones de ataque. En este once está colocado como 'falso 9' porque, aunque Òscar Gistau aprieta fuerte, quizás sea la posición donde salgan menos talentos. Toni podría haber salido, pero ha acertado, seguro, quedándose.

Roony Bardghji: el talento también se importa

El FC Barcelona se nutre, y cada vez más, en su Masia, lo que no impide que también se pueda fichar a jugadores jóvenes si estos valen la pena. Y Roony Bardghji, a sus 19 años, ya tiene una experiencia en la élite significativa (6 partidos de Champions League) y aunque le tocará vivir a la sombra de Lamine, también puede jugar por la izquierda a pierna natural y desequilibrar con su velocidad.

Los que también podrían entrar

La lista es interminable: Yaako, Eder Aller, Xavi Espart, Alexis Olmedo, Brian Fariñas, Quim Junyent, Pedro Fernández, Juan Hernández, Diarra, Sama Nomoko, Shane kluivert, Gistau... Y si se ampliara este 'once de ensueño' a los que ya han cumplido los 20 años, no podrían faltar ni Álvaro Cortés ni Dani Rodríguez.