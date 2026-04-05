La increíble oferta que rechazó Dani Olmo para salir del Barça

Con lo que le ha costado regresar al Barcelona y cumplir su sueño, es entendible que Dani Olmo solo piense en triunfar en el Barcelona y no escuche las muchas ofertas importantes que han llegado a su puerta.

Solo así se entiende lo que ocurrió hace algo más de mes y medio. Llegó una llamada del Al Qadisiyah de la liga árabe, equipo que entrena el británico Brendan Rodgers, y que está armando un proyecto altamente competitivo con ciertos nombres de peso.

La oferta era muy tentadora, casi irrechazable, si no fuera por la voluntad del internacional de Terrassa de triunfar en el Barcelona. Un contrato de 4 temporadas que le convertiría en uno de los futbolistas españoles mejor pagados del mundo. Casi 40 millones de euros, 9,5 millones netos por temporada. Como para no pensárselo.

Incluso para el Barcelona tenían preparada una oferta de 60 millones de euros para tratar de convencer al club de su traspaso, con opción de negociarla al alza. Pero Dani Olmo está convencido de seguir en el Barcelona y rechazó la tentadora propuesta.

Apuesta por el Barça

No ha sido la única en estas fechas, ya que cuando no tuvo tanta continuidad en el once de Flick, desde la Premier League, con el Arsenal de Mikel Arteta, y también desde la liga francesa, se interesaron por su situación. Todos recibieron la misma respuesta. Solo piensa en seguir en el Barça.

El futbolista mantiene intacta su idea de consolidarse en el proyecto azulgrana y ser una pieza importante en el esquema de Hansi Flick.

A pesar de la competencia y de algunos tramos de menor protagonismo, su postura no ha cambiado en ningún momento. Su prioridad absoluta pasa por triunfar en el Camp Nou y asentarse como uno de los referentes del equipo en los próximos años.

En un mercado cada vez más marcado por ofertas económicas difíciles de igualar, la decisión de Olmo refuerza su compromiso con el club y con un proyecto deportivo que considera el ideal para seguir creciendo como futbolista.