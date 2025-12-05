La increíble oda de Flick hacia Eric García: "Vive el club y quiere al Barça"

El entrenador del Barça, Hansi Flick, celebró de forma muy efusiva la renovación de Eric Garcia por el Barça. El técnico blaugrana se rindió al rendimiento de un futbolista que nunca aparece en los focos, pero que para él es importantísimo en el equipo: "El nivel que nos da es increíble. Es un jugador que conoce el club y es muy importante dentro del vestuario. Estoy muy contento por su renovación porque se lo merece. Vive con gran intensidad el Barça y quiere a este club. Estoy convencido de que podría ser un buen capitán en el futuro".

Flick incidió en la disposición que tiene siempre Eric Garcia para ayudar a sus compañeros y al equipo por encima de su beneficio personal: "Si quiere ser un líder es importante que demuestre su profesionalidad y su trabajo. Que tenga disciplina y él reúne todas estas cosas porque es un ejemplo. Tiene mucha relación con los jugadores y ayuda".

El entrenador añadió que "a él no le importa dónde juega si puede ayudar al equipo y por eso nos da muchísimo. Vive por el equipo. Desde que llegamos vimos en él un gran potencial. El año pasado tuvo algunos problemas de lesiones, pero los fue superando. Sufrió pero salió adelante y comenzó a jugar porque lo merecía. Es un grandísimo profesional y creo que su renovación es merecida. Sin duda, es una buena noticia para él y para el club que continúe con nososotros por muchos años".