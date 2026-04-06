¡Increible! México recurre a la 'fórmula Umtiti' para recuperar a uno de sus cracks para el Mundial

La presión del Mundial 2026 ya se deja notar en futbolistas, clubes y, en especial, las selecciones. Todo el mundo busca lo imposible: el bienestar de los jugadores, un excelente rendimiento en sus respectivos clubes y que lleguen lo más afinados posible para la cita mundialista de este verano.

Por desgracia, los deseos muchas veces se topan de bruces con la cruel realidad. Y más en el fútbol profesional actual, donde los calendarios exprimen más que nunca a los futbolistas. El listado de bajas crece sin parar a medida que se acerca el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, aunque las respectivas federaciones intentan milagros de todo tipo para frenar la hemorragia de ausencias.

Golpe para México

Este es el caso de Marcel Ruiz. El centrocampista internacional del Toluca se lesionó hace unos días de gravedad. El diagnóstico fue demoledor: rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. Además, también se detectó afectación en su menisco. En condiciones normales, visita al quirófano y una recuperación que debería mantenerlo varios meses alejado de los terreno de juego.

Ni Marcel Ruiz, ni Toluca ni la selección que dirige Javier Aguirre parece que se han dado por vencidos. Según difunden varios portales mexicanos, el centrocampista internacional y su entorno han pactado una pauta de trabajo para intentar llegar sí o sí a la cita mundialista.

En primer lugar, aplicar tres semanas de tratamiento conservador a la espera de ver cómo evoluciona la lesión y evitar el paso obligado por el quirófano. Ahí radica el quid de la cuestión: una intervención acabaría con el sueño del futbolista este verano.

El ejemplo de Samuel Umtiti

En una información firmada por Fernando Esquivel se aportan detalles mucho más concretos. En este sentido, el internacional y su entorno habrían consultado con distintos especialistas para llegar a la conclusión que una de las opciones más viables pasaría por seguir el ejemplo de Samuel Umtiti. Recordemos que en 2018, el entonces central del Barça sufrió una lesión similar en su rodilla izquierda en la que el cartílago quedó tremendamente castigado.

Desde entonces se considera que la ciencia médica ha evolucionado de manera importante y ahora se pueden evitar las secuelas que en su día precipitaron el adiós de Umtiti en el mundo del fútbol profesional. Recordemos que, en primera instancia, Umtiti sí se recuperó en unas semanas, estuvo presente en cita mundialista con Francia y, además, se proclamó campeón del mundo en Rusia 2018.

Marcel Ruiz y los servicios médicos del Toluca y la selección estarían por la labor de adaptar el tratamiento similar de Umtiti, aunque incorporando los últimos avances. Es decir, insistir en el tratamiento conservador con la aportación de plasma rico en plaquetas y células madre. Todo en un intento para que la rodilla aguante la exigente cita mundialista.