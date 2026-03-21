El increíble dato del Barça sin Frenkie de Jong que catapulta a Bernal

El Barça tembló cuando Frenkie de Jong causó baja a finales de febrero por una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha. Más de un mes fuera de los terrenos de juego para un futbolista casi intocable para Hansi Flick. Curiosamente, el equipo blaugrana ha rendido al máximo nivel sin el holandés encumbrando a Marc Bernal y dejando claro que aquí habrá pugna para entrar en el once titular porque los números sin De Jong son excelentes.

Hay un dato que hace daño al holandés. Y es que el Barça ha ganado todos los partidos sin De Jong sobre el terreno de juego. En concreto, 15 victorias de 15 posibles cuando el holandés no ha jugado. También es cierto que con De Jong se han ganado muchos partidos, pero el dato deja claro que el equipo ha sabido reaccionar de forma muy favorable a la ausencia del holandés.

Frenkie de Jong es el pivote titular por delante de la defensa que Hansi Flick más ha utilizado. Este curso ha jugado 31 partidos marcando un gol y aportando siete asistencias. Pero con Marc Bernal ha cambiado todo. El canterano, ahora titularísimo, ha marcado cinco goles y ha dado una asistencia en los 26 partidos que ha disputado...y muchos de ellos saliendo desde el banquillo.

El Barça espera recuperar a Frenkie de Jong tras el parón liguero, aunque su regreso va a ser paulatino. La lesión ha sido inoportuna y complicada y no se van a tomar riesgos. Y más, cuando Bernal ha cogido el timón del equipo con auténtica solvencia.

La principal incógnita es lo que decidirá Flick en los dos últimos meses de temporada y con todos los títulos en juego. Bernal ya ha demostrado que está para los 90 minutos, pero De Jong tiene más galones dentro del vestuario. Y es probable que recupere la titularidad. Otra cosa es lo que piensa el club para el futuro: la apuesta clara es Marc Bernal y poco a poco van a intentar que juegue más. De Jong renovó hasta el 2029 y seguirá pero habrá que ver cual será su rol.