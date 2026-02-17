FC Barcelona
¡Increíble! El CTA justifica el gol anulado a Cubarsí y los siete minutos de revisión en el Metropolitano
El Comité se ampara en los errores del sistema SAOT y en un fallo humano en la comunicación
De forma excepcional, el programa Tiempo de Revisión abordó el gol anulado a Pau Cubarsí en la visita del Barça al Metropolitano en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El CTA justificó semejante decisión atendiendo a la trascendencia de la jugada y a la repercusión derivada de los más de 7 minutos utilizados para confirmar el gol anulado por el colegiado Martínez Munuera.
La acción sucedió en el minuto 52, cuando Pau Cubarsí marcó en una acción dudosa. Según marca el protocolo, el equipo VAR entró en acción y analizó la jugada a través del sistema semiautomático conocido como SAOT. Ahí arrancó el desconcierto generalizado.
De entrada, se generó un fallo en el sistema derivado de un error en el traqueo del balón justo cuando golpeaba Robert Lewandowski. A continuación, se encadenó el segundo grave error ya que el operador de fuera de juego no abrió el canal adecuado para informar de la incidencia tecnológica.
Según el comité no fue hasta cuatro minutos y tres segundos después de la acción cuando tuvieron constancia del fallo en el semiautomático y procedieron a subsanarlo. En ese preciso momento se recurrió al lanzamiento manual de las líneas de fuera de juego y su correspondiente valoración con el retraso ya acumulado. Procedimiento también estipulado en este tipo de incidencias no previstas.
Desde el CTA se insiste en que el comité es uno de los principales perjudicados por los errores tecnológicos y se recuerda que la empresa suministradora de estos servicios es ajena totalmente al colectivo arbitral.
