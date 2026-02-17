Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CTAAlcaraz - RinderknechCuándo juega AlcarazBenfica - Real MadridAlineación Real MadridBenfica - Real Madrid horarioChampions hoyRaphinhaPedri HotelIturraldeBarça Atlètic - AndorraLaportaMíchelLesión Eric GarciaVuelta PedriFlickReal MadridAlcarazBarça VARMaldiniEstrada FernándezRed BullAston MartinTest F1Nico WilliamsNadal AlcarazClasificación LaLigaClasificación UAE TourClásica de Jaén 2026Etapa 2 UAE Tour 2026Movistar KOI LECVuelta a MurciaCalendario F1BonolotoPablo LlopisDónde ver Mundial 2026Gobierno cáncer
instagramlinkedin

FC Barcelona

¡Increíble! El CTA justifica el gol anulado a Cubarsí y los siete minutos de revisión en el Metropolitano

El Comité se ampara en los errores del sistema SAOT y en un fallo humano en la comunicación

Atlético de Madrid - FC Barcelona: El gol anulado a Cubarsí...seis minutos más tarde

Atlético de Madrid - FC Barcelona: El gol anulado a Cubarsí...seis minutos más tarde

El gol anulado a Cubarsí...seis minutos más tarde / RFEF

Tomàs Andreu

Tomàs Andreu

De forma excepcional, el programa Tiempo de Revisión abordó el gol anulado a Pau Cubarsí en la visita del Barça al Metropolitano en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El CTA justificó semejante decisión atendiendo a la trascendencia de la jugada y a la repercusión derivada de los más de 7 minutos utilizados para confirmar el gol anulado por el colegiado Martínez Munuera.

La acción sucedió en el minuto 52, cuando Pau Cubarsí marcó en una acción dudosa. Según marca el protocolo, el equipo VAR entró en acción y analizó la jugada a través del sistema semiautomático conocido como SAOT. Ahí arrancó el desconcierto generalizado.

De entrada, se generó un fallo en el sistema derivado de un error en el traqueo del balón justo cuando golpeaba Robert Lewandowski. A continuación, se encadenó el segundo grave error ya que el operador de fuera de juego no abrió el canal adecuado para informar de la incidencia tecnológica.

Según el comité no fue hasta cuatro minutos y tres segundos después de la acción cuando tuvieron constancia del fallo en el semiautomático y procedieron a subsanarlo. En ese preciso momento se recurrió al lanzamiento manual de las líneas de fuera de juego y su correspondiente valoración con el retraso ya acumulado. Procedimiento también estipulado en este tipo de incidencias no previstas.

Noticias relacionadas y más

Desde el CTA se insiste en que el comité es uno de los principales perjudicados por los errores tecnológicos y se recuerda que la empresa suministradora de estos servicios es ajena totalmente al colectivo arbitral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL