La increíble cena de Lamine Yamal para el Ramadán

Quedan 11 días para que finalice el Ramadán. Lamine Yamal, como de costumbre, no falló a la tradición musulmana, muy importante en el islam (uno de los cinco pilares). Arrancó el martes 17 de febrero y terminará el 17 de marzo, un mes natural y el noveno del calendario islámico. Más allá de la abstinencia de comida y bebida durante las horas de luz, representa un mes de disciplina espiritual, comunidad y renovación interior.

Lamine Yamal ayuna desde el amanecer hasta el atardecer mientras compite para el Barça. Para mantener su rendimiento, el FC Barcelona le prepara un plan nutricional especial, incluyendo suplementos para hidratarse, levantándose a las 4 a.m. para comer. Los ayunos van desde el amanecer hasta el anochecer y es fard (obligatorio) a excepción de personas adultas con enfermedades crónicas, que estén viajando, embarazadas, en periodo de lactancia, diabéticas, o durante la menstruación.

Lamine lo disfruta y lo vive con naturalidad

El de Rocafonda, lo vive con naturalidad, aunque no es una época sencilla para un futbolista profesional, pese a que este año no cae en períodos de mucha calor. El desgaste físico en plena temporada es enorme y los entrenamientos, así como los partidos de alta intensidad, requieren una preparación constante.

Sin embargo, el Ramadán forma parte esencial de la identidad de muchos jugadores musulmanes, y Lamine lo afronta como un periodo de crecimiento espiritual y fortaleza mental. De hecho, vimos como contra el Atlético de Madrid el jugador estaba renovado, y mostrando un nivel excepcional.

Lamine Yamal, concentrado antes del partido / Twitter

El Barça, como otros grandes clubes europeos, está habituado a gestionar estas situaciones. La coordinación entre jugador y club es constante durante este mes. El cuerpo técnico y los servicios médicos adaptan rutinas y pautas nutricionales para que el rendimiento deportivo no se vea comprometido. El Barça ofrece todas las posibilidades a sus jugadores para que puedan atender las obligaciones de su religión. La planificación es clave: una correcta distribución de las comidas en las horas nocturnas y una hidratación adecuada antes del amanecer resultan fundamentales para sostener el esfuerzo físico.

Cena con su familia, una tradición

Esta semana, su entorno publicó una fotografía de Lamine Yamal cenando con toda su familia. Estaban todos sus primos y una hermana, incluido Mohammed, que acompaña a Lamine a todos los lugares.

Lamine Yamal, junto a sus primos / SPORT.es

En una entrevista en SPORT, durante la concentración con la selección española, Lamine Yamal explicó cómo está viviendo el Ramadán en medio de sus compromisos deportivos. A pesar de la exigente rutina de entrenamientos y partidos, el extremo mantiene el ayuno, lo que sin duda supone un reto adicional a su desempeño.

"Igual que en el Barça con la diferencia de que allí entreno y me voy a casa y aquí hay más actividades", comentó el joven futbolista. "Debo bajar con los medios, hacer anuncios...es diferente, pero me levanto a las 4.00 h. para beber agua y luego sigo la misma rutina de mis compañeros, excepto a la hora de comer", comentó en 2025.

Noticias relacionadas

Hemos visto casos como el de Ansu Fati, Dembélé, Abidal, Pjanic, Afellay, Adama Traoré, en su etapa en el Barça, o de otros como Rüdiger, Güler, Salah, Mahrez, Benzema, Pogba, Diarra, Shaqiri... muchísimos los futbolistas que, una vez al año, celebran esta tradición.