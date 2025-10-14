¡Increíble Ansu: su tasación se dobla en dos meses y la opción de compra puede quedarse corta!

Ansu Fati está de dulce. Ha recuperado su magia en el Mónaco tras una concienzuda pretemporada que ha conseguido recuperarle físicamente y vuelve a brillar con luz propia. El canterano blaugrana está aprovechando su cesión y lleva ya seis goles en cinco partidos convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados de la Ligue1. Su eficacia ha hecho que, por primera vez en cinco años, su tasación como futbolista haya vuelto a subir. La web 'transfermarkt' le valora ya en 10 millones de euros, el doble que hace solo unas semanas y es la primera vez en cinco años que el futbolista logra revalorizarse en el mercado. El Mónaco puede hacer un gran negocio.

El delantero llegó a su tope de valoración entre el 2020 y 2021, cuando su irrupción en el Barça fue tremenda. El club blaugrana le dio el dorsal '10' y Ansu se había convertido a sus 18 años en una de las grandes estrellas del mundo del fúbtol con una cotización de 80 millones de euros. Pero ahí su carrera se truncó debido a las contínuas lesiones, que le apartaron durante mucho tiempo de los terrenos de juego.

El canterano no encontró continuidad en el Barça y tuvo que salir cedido al Brighton y la temporada pasada, Hansi Flick quiso quedárselo pero finalmente no le utilizó prácticamente en una temporada que acabó en blanco. Su tasación se había desfondado hasta los cinco millones de euros esfumándose prácticamente todo su valor como activo en el club blaugrana.

Es por ello, que tanto el Barça como el agente del jugador, Jorge Mendes, buscaron una buena salida para todas las partes. Y el Mónaco se la jugó por Ansu, jugador que acababa contrato en el Barça en el 2028 y que prolongó un año más hasta el 2029 para diferir parte de su salario, apostando por una cesión con opción de compra...de tan solo 11 millones de euros. Es cierto que el Barça mantiene un porcentaje de una futura venta, pero si el delantero confirma su recuperación, el negocio va a ser redondo para el club monegasco.

Y es que 'transfermarkt' volverá a actualizar tasaciones a finales de temporada y Ansu puede dar un salto vertigionoso en cuanto a valor de mercado. Los 11 millones que puso el Barça para concretar la operación pueden quedar cortos. De hecho, su recuperación no ha pasado desapercibida en el mercado y ya hay clubs de la Premier League que están siguiendo al futbolista, el Everton es uno de ellos.

Por ahora, el Mónaco no tiene prisa en tomar decisiones. Van a mantener su confianza total en Ansu esperando que su físico aguante durante toda la temporada y, si todo va bien, ejercerán esa opción de compra en tiempo y forma a finales de temporada. Ansu tiene un contrato alto, a pesar de la rebaja que se autoimpuso difiriendo cantidades hasta el 2029, y habrá que ver cuál será su futuro en el club monegasco, pero lo que queda claro es que el futbolista, a sus 22 años, podría tener un valor descomunal.

El Barça ya tiene claro que, difícilmente, Ansu regresará al club a pesar de que al futbolista le encantaría siempre que se dieran las condiciones favorables. Y todo pasa porque se confíe en él a corto y medio plazo, algo que no ha sucedido en los últimos años. El club blaugrana cuenta que lo más probable es que se ejerza la opción de compra y, luego, Mónaco y futbolista decidirán lo mejor para su futuro. Una apuesta arriesgada que puede salir muy bien.