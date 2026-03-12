Increíble Allen Obando: El fichaje frustrado del Barça que busca fortuna en el NK Istra

La historia de Allen Obando es de lo más curiosa. La que estaba llamada a ser gran promesa del fútbol ecuatoriano aún no ha cumplido los 20 años, pero lo que ha vivido estos últimos meses es digno de ser relatado: de estar a un paso de firmar por el FC Barcelona, a compartir vestuario con Messi y, finalmente, recalar en el modesto NK Istra.

A finales del mes de mayo de 2024 una delegación del Sporting Club Barcelona Guayaquil visitó la Ciutat Esportiva. El motivo era sencillo: el Barça estaba interesado en la contratación de un joven delantero ecuatoriano llamado Allen Obando.

Hasta ahí, nada nuevo. Lo que rodeó a esas negociaciones sí fue cuanto menos sorprendente. La delegación del club viajó en pleno proceso electoral y liderada por uno de los aspirantes a la presidencia. En esos días, Allen desapareció por completo presuntamente víctima de una infección que le obligó a ser hospitalizado unos días. Poco después, nunca más se supo.

Desde el Barça señalaron que solo se trataba de una gestión más de las muchas que se llevan a cabo durante el año. En cambio, desde Ecuador se insistía en que la operación estaba muy adelantada y solo faltaba concretar los detalles económicos finales. El candidato a la presidencia del Barcelona de Guayaquil, Antonio Álvarez, aseguraba que "las negociaciones con el Barça están muy avanzados. Estos días, el padre ha visitado la Ciutat Esportiva, se ha entrevistado con el vicepresidente Rafael Yuste e incluso vieron en directo el partido contra el Rayo Vallecano".

Datos concretos que además iban acompañados de una propuesta económica definida. Al parecer, el club ecuatoriano quería ingresar 5 millones de euros por el 60% de los derechos de la joven promesa ecuatoriana.

Baño de realidad

El paso de los días diluyó la historia. En el Barça cargaron contra el club y deslizaron que era una trama para encarecer a Allen Obando en su intento por fichar por un grande de Europa. Incluso se aseguró que hubo contactos con el PSG y la factoría Red Bull.

Pero la realidad fue muy distinta, aunque sin duda sonrió a Allen Obando y su ambicioso entorno. No hubo desembarco a un grande europeo, pero sí firmó por el más grande en Estados Unidos. Hace solo unos meses se hacía público su fichaje por el Inter Miami. El aspirante a crack ecuatoriano tenía el reto de madurar al lado de Leo Messi.

No pudo ser. El balance de Allen en su aventura en la MLS es paupérrimo: participación en solo 7 partidos y un gol en su haber. Pobre bagaje para un futbolista que encadenó algunos problemas físicos y una larga serie de suplencias.

Ante tal panorama, otro giro radical en la carrera del futbolista. En las últimas horas, Allen Obando se ha convertido en el sorprendente refuerzo del NK Istra. Se pretende que el club croata sea el nuevo trampolín del futbolista en su segundo asalto al fútbol europeo.

Nada mejor que bajar un par de peldaños en busca de los minutos y la confianza perdidos en dos años de idas y vueltas en busca de un gran pelotazo que ha resultado fallido.