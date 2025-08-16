Incrédulo Arrasate: "He alucinado, el cuarto árbitro le dice que pare el juego"

Se acabó el partido para el Mallorca en el minuto 33. Con uno menos y con 0-2 en el marcador, los locales vieron cómo todo se torcía. Y, además, tras una jugada, la del gol de Ferran, que sacaba del encuentro a la plantilla bermellona. El hecho de que no parara el juego Munuera Montero tras el pelotazo a Raíllo, que se quedó tendido en el césped, descolocó a todo el mundo.

Las expulsiones de Morlanes y de Muriqi ya fueron el 'jaque mate' definitivo en la primera mitad para los de Jagoba Arrasate. El técnico vasco analizó esa acción tan polémica: "Con nueve es imposible. Lo único positivo, el esfuerzo del equipo y el apoyo de la gente. Habrá que cuidar el producto, que la gente paga 100 y pico euros y vea 25' de partido. El cuarto árbitro le ha dicho a Munuera Montero delante mío que parase, que era un golpe en la cabeza. Pensaba que había pitado, luego he visto que no. He alucinado un poco. En las charlas dicen que hay que tener cuidado con los golpes en la cabeza. Me ha chocado muchísimo. Cuando te da el balón en la cabeza a veces estás mareado. No daba crédito cuando he visto que iba hacia el mediocampo".

RAÍLLO, MUY CRÍTICO

Por su lado, el capitán Antonio Raíllo, protagonista directo de esa acción, ha explicado su versión: "La gente lo ha visto, poco hay que explicar. El protocolo de la Liga decía que si había conmoción o alguien se caía por un golpe de cabeza se paraba el juego. Yo me mareo un poco y caigo. Les da tiempo de todo. Que nos lo expliquen. No digo que sea culpa del árbitro, pero si el reglamento dice una cosa hay que cumplirlo. Hasta los propios jugadores del Barça nos lo decían, ellos no tienen culpa de nada. El árbitro me pregunta si estoy bien. Ferran me dice que creía que habían pitado y que por eso chutaba. La expulsión de 'Morlanes', muchas acciones que nos salen en contra. Luego la entrada de Raphinha simple amarilla. El criterio está para cumplirlo".

Antonio Raíllo, en el suelo después de recibir un balonazo en la cabeza de Lamine Yamal. / Cati Cladera | EFE

Cabreo morrocotudo en el bando mallorquinista. "Nos quedaba tirar de orgullo, retarnos a nosotros mismos, dejar la portería a cero. Casi lo conseguimos. La sensación es de bochorno. Se pierde el espectáculo por completo", añadía Raíllo, Por su lado, Arrasate comentaba que "Morlanes protesta y luego está condicionado. Creo que Muriqi quiere llegar al balón y tiene un 50 de pie y tiene mala suerte. Luego la entrada de Raphinha a Mateu Morey para mí era para algo más. Nos hemos asustado por cómo le coge la pierna".

"Con 0-1 hemos estado cerca. Luego la afición. Por lo menos hemos puesto la primera piedra de esfuerzo. Con 0-2 y con nueve te olvidas de la portería rival, hacer un trabajo colectivo grande que nos ayude para otros días, conectar con la afición. No es fácil", sentenciaba Arrasate.