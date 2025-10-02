La incómoda vuelta a los orígenes de Bernal en su debut en la Champions

Marc Bernal vivió sensaciones agridulces contra el PSG. En lo positivo, el centrocampista de 18 años debutó en la Champions. Aunque es su segunda temporada en dinámica de primer equipo la lesión grave que sufrió el curso pasado en Vallecas le dejó sin la posibilidad de debutar entonces en la máxima competición europea.

Hansi Flick le dio la oportunidad de jugar sus primeros minutos en Champions al entrar por Pedri en el minuto 79. El canario estaba cansado y el técnico alemán buscaba energía para el centro del campo. Olmo ya había sido sustituído por Casadó y el equipo blaugrana acabó con un centro del campo inédito en el que de Jong ejercía de mediocentro, Casadó de interior y Marc Bernal de mediapunta.

Marc Bernal calienta en los instantes previos al Barça-PSG / Valentí Enrich

El último partido europeo que Marc Bernal había disputado con la camiseta blaugrana fue en territorio alemán. El Juvenil A de Óscar López fue eliminado por el Mainz en la youth League el 6 de febrero del 2024 en los penaltis y Bernal entró en el minuto 75.

Marc Bernal jugó ayer contra el PSG su tercer partido de la temporada. Contra el Valencia el de Berga sumó nueve minutos mientras que ante el Oviedo entró en el minuto 89. En su tercera participación acumuló 14 minutos (11 reglamentarios+3 de añadido) con sensaciones contradictorias.

Bernal entró en un contexto complicado ya que el Barça no se encontró cómodo en ningún momento del segundo tiempo. El equipo blaugrana era incapaz de sumar posesiones largas y tampoco podía superar de manera nítida la presión asfixiante de un poderoso PSG. Bernal entró para intentar ganar duelos y tener más balón y no lo pudo conseguir.

Marc Bernal jugó 11 minutos contra el PSG / Valentí Enrich

Se le vio un poco incómodo en esta posición aunque hay que recordar que durante muchos años el de Berga ha ejercido de interior ofensivo en una demarcación muy cercana al área rival. De hecho en algunas temporadas Bernal fue incluso extremo. Su evolución futbolística ha provocado que Marc Bernal haya retrasado su posición y hay consenso que en un futuro a medio plazo está llamado a ser el mediocentro del equipo.

Bernal llegó al Barça procedente del Gimnàstic de Manresa y en sus nueve años en la cantera blaugrana llegó a marcar 280 goles, una cifra que define su cariz ofensivo.

Marc Bernal llegó al Barça en el curso 2014-15 / Javier Ferrándiz

Marc Bernal dispone de un excelente chut exterior y una potencia increíble para arrancar y llegar al área rival pero tras un año lesionado todavía tiene que ir poco a poco ganando sensaciones y reencontrarse con su mejor versión.

Flick confía en él y situarlo en el tramo final del partido contra el PSG es un mensaje del alemán directo a la confianza de Bernal. El de Berga no pudo celebrar un buen debut ya que apenas tocó siete balones, perdió una pelota y realizó un despeje.

Para un jugador que prioriza el beneficio colectivo a su lucimiento personal, él la noticia negativa estuvo en el gol de Ramos y la derrota cruel del Barça. Pese a todo debutar en la Champions y seguir sumando minutos es algo importante para que Marc Bernal se acerque a su mejor versión.