Incógnitas De Jong y Rashford

Frenkie de Jong y Marcus Rashford han sido los grandes protagonistas de la sesión previa al duelo ante el Betis de este domingo (21:15 horas). Ninguno de los dos se ha ejercitado con el resto del grupo y, por ahora, se desconocen los motivos concretos de su ausencia, lo que ha generado cierta expectación en el entorno del equipo.

En el caso de De Jong, el centrocampista neerlandés ya se había perdido la convocatoria del partido frente al Alavés, aunque ayer volvió a saltar al césped. La ausencia de Rashford, en cambio, resulta más llamativa: el delantero inglés sí participó con normalidad en el entrenamiento del viernes y el club no ha emitido ningún comunicado que apunte a una lesión o problema físico reciente.

Hansi Flick comparecerá en rueda de prensa a partir de las 13:00 horas y se espera que ofrezca explicaciones sobre la situación de ambos jugadores. Desde el club, de momento, insisten en que en el caso de Frenkie de Jong no existe ninguna lesión confirmada, y todo apunta a que será el técnico alemán quien aclare el contexto de su ausencia.

En contraste, Fermín y Raphinha, que tampoco entraron en la lista del último encuentro, se han entrenado con total normalidad junto al resto del grupo, por lo que se espera que puedan tener un papel importante en el partido ante el Betis. La sesión también ha contado con la presencia de varios jugadores del filial a las órdenes de Flick.

Entre ellos ha destacado nuevamente Jofre, que ya se había ejercitado el viernes, consolidando su presencia en dinámica del primer equipo. Junto a él han participado Kochen, Eder Aller, Tommy, Álvaro y Xavi Espart, todos ellos aportando profundidad a un entrenamiento marcado por las ausencias.

Días intensos para Lewandowski

El que tampoco ha faltado ha sido Robert Lewandowski, que atraviesa días especialmente intensos en el Barça. El encuentro ante el Betis podría convertirse en su última aparición con la camiseta azulgrana en el Spotify Camp Nou, en lo que sería un cierre simbólico a una etapa de cuatro temporadas de gran rendimiento goleador.

El delantero polaco, que ya se ha consolidado como uno de los máximos artilleros de la historia reciente del club, cuenta con varias ofertas económicas importantes sobre la mesa, y en estos momentos su continuidad en el equipo parece cada vez más incierta. Todo apunta a una posible salida en el próximo mercado.

Hasta ahora, Flick ha ido posponiendo cualquier decisión definitiva sobre el futuro del atacante, pero habrá que ver si en la rueda de prensa de hoy adopta un tono más claro y directo, especialmente teniendo en cuenta que el Barça disputa su último partido de la temporada en el Spotify Camp Nou y el contexto podría marcar el final de una era.