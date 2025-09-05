Incógnita total Christensen

Andreas Christensen estrenó titularidad el pasado domingo en Vallecas esta temporada. La marcha de Iñigo Martínez hizo que el protagonismo del danés cobrara una relevancia inesperada de cara a una campaña que se prevé determinante para su futuro a corto y medio plazo.

A sus 29 años, el ex del Chelsea, fichado por Xavi el verano de 2022 (si bien su contratación se gestó meses antes, cuando se le convenció para que no renovara su contrato como 'blue'), cumple su cuarta campaña con la casaca barcelonista. Que se dice rápido.

CAMINO MUY IRREGULAR ESTOS TRES CURSOS

La incidencia del escandinavo ha sido muy irregular a lo largo de todo este tiempo. Importante en la Liga ganada en su primer curso, luego los problemas físicos y las lesiones han lastrado su continuidad en el eje de la zaga. A Andreas, por exigencias del guion, lo hemos visto en el pivote pero con Flick al mando se ha asentado específicamente en su posición natural de central.

Christensen participó en el partido ante el Levante / Dani Barbeito

Pese a que en esa primera piedra del proyecto de Flick, que se saldó con tres títulos y unas semifinales de Champions, apenas pudimos verlo por una lesión en el Aquiles primero (que sirvió, recordemos, para inscribir a Dani Olmo) y otra muscular después, el panorama es bien distinto ahora para el nórdico.

UN PANORAMA DISTINTO

Son 104 minutos para él tras participar ante Levante y Rayo y la sensación de que será un recurso esta campaña que Flick puede usar con cierta frecuencia. Sobre el papel, Araujo y Cubarsí será el tándem titular, pero el danés tiene números de ir entrando en la rotación y ante ciertos perfiles de rivar tener más incidencia.

PERFIL BAJO

Callado y muy discreto de puertas adentro del vestuario, sobre el campo Andreas tiene ese punto de pausa y esa dosis necesaria también de carácter. Buena salida de balón, bien en el juego aéreo y en la anticipación. Flick le ve cosas desde su llegada y cree que con esa continuidad puede dar el salto y tener incidencia en este Barça. Ya dejó claro en verano a la secretaría técnica que cuenta con él.

BARÇA ONE

Es un curso importante para Andreas. Cumplirá 30 años y termina contrato el próximo 30 de junio. No ha habido todavía movimientos y pese al interés este verano, por ejemplo, del Milán, tenía claro el chico que quería seguir, apurar este último año de contrato. E intentar ganarse una renovación.

NADIE MOVERÁ FICHA HASTA DENTRO DE UNOS MESES

Por ahora, Deco no ha movido ficha con él (más pendiente de ultimar la prolongación de Frenkie y de avanzar con Eric) y es una carpeta que se abordará según su rendimiento este curso. A partir de enero, Andreas es libre de negociar con cualquier club. Y será también importante ver cómo ha sido su protagonismo con Flick y cómo se encuentran todas las partes.

Christensen llegó gratis. Y no sería un problema dejar que se marchara gratis. No hay nada por amortizar. Así pues, su desarrollo a lo largo de estos meses determinará qué decisión tomar por todas las partes con todavía mucha carrera por delante.