Incógnita Rashford para el Barça-Athletic

Noticia de última hora desde Sant Joan Despí. Marcus Rashford ha abandonado la Ciutat Esportiva Joan Gamper a primera hora de este viernes y ha encendido todas las alarmas a menos de 24 horas del duelo entre FC Barcelona y Athletic Club. El delantero inglés, uno de los dos futbolistas que ha participado en todos los partidos de la temporada, se presentó en las instalaciones culés pero se marchó poco después de las 9 de la mañana, lo que compromete seriamente su presencia en la jornada 13 de LaLiga EA Sports.

El FC Barcelona regresa a la competición después de dos largas semanas de parón de selecciones con la ilusión del regreso al Spotify Camp Nou y la recuperación de futbolistas importantísimos como Joan Garcia, Raphinha, Casado y un Lamine Yamal ya en plenas condiciones. Pedri es baja confirmada para el encuentro, después de haber entrenado toda la semana al margen del grupo y sin evolución suficiente para entrar en la convocatoria

El equipo de Hansi Flick inicia este sábado ante el Athletic Club el ‘sprint’ final del año 2025, un tramo en el que los azulgranas deberán medirse a rivales de máxima exigencia, con Chelsea, Atlético de Madrid y Villarreal como principales escollos.

La gran incógnita sigue siendo Rashford. El atacante ya había sido duda tras ausentarse del entrenamiento del jueves —tal como avanzó SPORT— y tampoco ha podido participar en la última sesión preparatoria de este viernes. Desde el club se mantiene el optimismo respecto a que pueda estar disponible para el choque de mañana y, en caso de que finalmente no pueda jugar, la entidad tiene previsto emitir un comunicado médico a lo largo de este viernes detallando sus molestias.