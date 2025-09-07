Incógnita De Jong

De momento, el único diagnóstico que se le ha realizado a De Jong es el que hicieron los servicios médicos de la selección holandesa tras el encuentro que el equipo de Koeman disputó ante Polonia. Desde entonces, el futbolista no ha vuelto a someterse a ningún tipo de prueba médica más allá de regresar a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para tratarse de las molestias que sufre en el glúteo.

Frenkie fue liberado por Ronald y pudo abandonar la concentración de los Países Bajos y, de esta manera ausentarse del segundo encuentro de este parón de selecciones del mes de septiembre ante Lituania. De hecho, el jugador regresó el viernes a Barcelona y el sábado por la mañana ya se personó en las instalaciones blaugrana. Hasta este lunes no se sabrá nada.

Frenkie de Jong, ante Polonia / EFE

El holandés hizo trabajo individual (el resto de sus compañeros, o estaban con sus selecciones o estaban de fiesta, como así quiso Hansi Flick para que desconectasen antes de la vuelta al trabajo). A partir de ahí, no hubo examen del glúteo ni nada parecido. De Jong se limitó a realizar tratamiento de la zona afectada con la intención de apurar sus opciones de estar disponible para Flick el próximo domingo ante el Valencia (con el estadio donde se jugará la cuarta jornada aún por definir oficialmente).

48 horas de margen

Desde el vestuario aseguran que, a falta de mayor información por parte de los servicios médicos del Barça, que aún no se han puesto manos a la obra porque se ha considerado que el tipo de dolencia necesitaba de 48 horas de evolución, el centrocampista es seria duda de cara al regreso de la competición oficial. De clubs, que es la que interesa a estas alturas de la temporada. Ya se entiende.

Será, por lo tanto, este lunes por la mañana cuando el jugador se ponga en manos de los galenos blaugrana para pasar un examen en el que se evaluará con exactitud qué le pasa y, a partir de ahí, decidir si mantiene un perfil bajo durante la semana y se recupera con calma o, en el caso de tener opciones de llegar al partido, trabajar con cierta intensidad para acabar, en el mejor de los casos, esperando al último instante. Ya se verá.

Frenkie de Jong, en el partido contra el Rayo Vallecano / Dani Barbeito

Flick cuenta con él, por supuesto, pero tampoco forzará para que así sea porque tiene alternativas y, sobre todo, porque esto acaba de empezar y no es necesario forzar más de la cuenta. Koeman, de hecho, aseguró que "es demasiado arriesgado hacerle jugar". Se refería al partido ante Lituanía, claro, pero veremos si también es arriesgado que juegue ante el Valencia.