'Incógnita' Bernal

Hansi Flick prepara cambios para el duelo copero ante el Guadalajara. La exigencia del calendario le obliga a hacer rotaciones ante la cercanía del duelo crucial ante el Villarreal el domingo. Una de las grandes dudas es qué mediocampo presentará este martes con varios candidatos para ocupar tres plazas.

Una de las grandes incógnitas es el papel de Marc Bernal, que en los dos últimos encuentros no ha tenido minutos. Lo más llamativo es que protagonizó su actuación más prometedora en el encuentro anterior ante el Betis. 27 minutos en La Cartuja que fueron una demostración convincente de su potencial. Bernal rompió líneas con sus conducciones, pero también a base de precisión en el pase. Fue una versión que recordó a su irrupción con el primer equipo la temporada pasada.

Sin embargo, estuvo inédito ante el Eintracht y Osasuna, una situación que está siendo una constante esta temporada: Flick va con pies de plomo con el mediocampista tras la grave lesión de rodilla. Entre Liga y Champions, de momento, solo suma ocho participaciones y 120 minutos, aunque el técnico ha destacado en las últimas semanas una gran mejora en los entrenamientos y en los minutos ante el Betis.

Marc Bernal se lesionó de gravedad en un 27 de Agosto del 2024. Su vuelta en un encuentro oficial fue ante el Valencia el 14 de septiembre del 2025. Pasaron 383 días o lo que es lo mismo un año y 16 días entre ambas fechas. Desde entonces, Flick está tratando de que vaya recuperando sensaciones, aunque su gestión está siendo muy diferente a la de la temporada pasada con Gavi. El de Los Palacios sufrió una lesión parecida, pero el alemán le dio mucho más protagonismo desde el principio. Con Bernal se está yendo mucho más despacio por eso resulta difícil saber qué papel tendrá ante el Guadalajara.

Flick va poco a poco con Bernal / Valentí Enrich / SPO

Las opciones de Flick

El técnico tiene varias alternativas para formar su mediocampo copero. Eric y Pedri apuntan a tener descanso y Olmo está lesionado, así que De Jong, Casadó, Bernal, Fermín y Dro son las opciones para Flick. Los dos últimos, además, puede jugar tanto de mediapunta, como de extremo izquierdo.

El gran asterisco es Frenkie de Jong. El neerlandés ha pasado de mediocentro indiscutible a suplente de Eric Garcia en los últimos partidos. Es por eso que no es una gestión sencilla para Hansi: si es titular, de algún modo sería la confirmación de que tiene muchos números de seguir siendo suplente el domingo ante el Villarreal. Por otra parte, lleva tres suplencias seguidas y le jugaría a favor tener minutos.

El cambio de posición de Eric también ha tenido efectos colaterales en Casadó, que está teniendo poco protagonismo y es otro con opciones de ser titular ante el Guadalajara. Flick tiene varias combinaciones posibles, una de ellas sería juntar a Bernal y Casado en el doble pivote con Frenkie en la tercera altura. En este escenario, Fermín podría jugar de extremo izquierdo. Otra opción es que entre Bernal, Casadó y De Jong salga el doble pivote; Fermín ocupe la mediapunta; y Dro haga de extremo.