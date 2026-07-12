Incógnita Bardghji en el Barça: más de diez ofertas, charla con Flick y decisión final

Roony Bardghji fue uno de los fichajes sorpresas del pasado verano. Una apuesta de la dirección deportiva por un futbolista de muchísima calidad que ha dejado destellos de su juego como blaugrana. Pero tanto Flick como Deco han querido dar un paso más en la plantilla y el sueco, que pidió salir a finales de temporada, no tendrá minutos. Se busca una salida buena para todas las partes y la próxima semana será decisiva con la llegada de Bardghji a Barcelona.

Tanto su entorno como el futbolista han llevado el tema con máximo sigilio. Hablaron con el Barça a principios de junio y sabían que tenían libertad para buscarse destino. O bien a través de una cesión o con traspaso con derecho a recompra. Y esa es la vía que prioriza ahora el Barça, ya que el sueco es un futbolista cotizado en el mercado y podría traer ingresos significativos.

Bardghji es el que debe decidir su futuro y lo primero que hará es mantener una charla con Hansi Flick para acabar de aclararlo todo. En el Barça están satisfechos con su progresión, creen en él, pero se ha apostado por otros futbolistas en la banda. El técnico alemán le reiterará que lo mejor es buscarse equipo, aunque si lo desea puede seguir...sin minutos.

A partir de ahí, tanto el Barça como el entorno del futbolista han ido trabajando opciones en el mercado. Media Premier ha preguntado: Sunderland, Leeds, Brighton, Fulham y el último ha sido el Aston Villa. En Italia hubo interés de la Juve y otros equipos que le han sondeado son el Ajax, el Marsella y el Oporto. En España también varios clubs han preguntado. Más de diez propuestas interesantes y una decisión que no se puede demorar mucho más.

La idea del Barça es que el futbolista sueco ya no participe en el stage de Inglaterra del próximo 28 de agosto, aunque no se le darán prisas. Sería ideal sobre todo para que el futbolista pueda adaptarse cuanto antes a su nuevo club y comience a jugar amistosos ahi dónde estará esta temporada.

¿Y el futuro? Por el momento, el Barça, invirtió tres millones de euros por él y le ha revalorizado de forma considerable. Se puede sacar un beneficio neto importante, pero al club blaugrana le gustaría mantener una opción de futuro sobre el futbolista. Ahí ya decidirá Bardghji y su entorno, pero el sueco siempre quiso triunfar en España y mantiene muy buenas relaciones en el vestuario.

En el Barça aseguran que es una decisión meramente técnica para que Bardghji pueda seguir evolucionando. Se ha reforzado al equipo porque es probable que el próximo año no pueda se pueda estar en la regla del 1:1, pero la confianza en el jugador sigue intacta. Debe jugar y sentirse protagonista porque en el club blaugrana están convencidísimos que será un jugador diferencial. Ahora le toca decidir a él.