Incógnita Ansu Fati

Fue una especie de 'coitus interruptus'. Cuando parecía que Ansu estaba cogiendo un tono físico más que interesante con un plan específico preparado por el staff de Flick, otra lesión. Nada de esa rodilla que tantos problemas le dio, por suerte. Pero el club informaba de un problema en la fascia que le iba a impedir viajar con sus compañeros al stage por Estados Unidos. Y ese ya clásico "su evolución marcara la disponibilidad". Que, en este caso, estaba más justificado que nunca.

El canterano, cedido el curso pasado en el Brighton, había manifestado su voluntad de hacer la pretemporada en el Barça y de demostrar al nuevo técnico que tenía hueco en su 'roster'. Pero ese 'frenazo' ha supuesto otra gran desilusión para Ansu y el barcelonismo. El atacante ha acudido todos los días prácticamente en los que el equipo ha estado en tierras americanas (10-11) a las instalaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper para trabajar con fisioterapeutas y readaptadores.

UNA LESIÓN DE PRONÓSTICO INCIERTO

El problema principal, que la fascitis plantar tiene un pronóstico totalmente incierto. No es como una lesión de bíceps femoral o de tobillo, en las que pueden establecerse tiempos de recuperación y regreso más o menos precisos. Lo hablamos con el podólogo Alejandro Bayo.

"La fascitis no tiene un pronóstico, no se sabe. No son ni tres meses, ni uno ni tres semanas, es muy complejo. No es como una rotura muscular en que cada semana cicatriza un centímetro”, nos cuenta Bayo.

LA EXPERIENCIA DE IÑIGO

Sabe perfectamente de qué va el tema de la fascia Iñigo Martínez, que llegó lesionado a Barcelona el verano pasado y venía de vivir un 'via crucis' de meses: “El tema de la fascia no es como una rotura. Ahí estás un mes o dos parado y luego vuelves. Noto mejora y ya hago algo en el campo solo. Llevo un año así pero voy mejorando”, dijo el propio Iñigo en su presentación.

El asunto es que el caso de Ansu es bastante delicado. Lo tiene díficil para ganarse un hueco con Flick, más aún después de la magnífica imagen que ha dejado Pau Víctor, competencia directa para él. El canterano ocupa un espacio salarial importante, algo a tener en cuenta también para ser inscrito. Pero es que en caso de que el Barça quisiera activar una salida en forma de cesión, apenas quedan 20 días para el cierre del mercado y vamos a ver cómo está de esa fascitis. Ahora mismo, un mar de dudas la situación de Ansu...