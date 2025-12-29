FC Barcelona
Incidentes con miembros de la Grada d'Animació en el entrenamiento del Barça
Miembros de seguridad del club impidieron el acceso de varios socios integrantes de la Grada d'Animació que habían comprado su entrada
El entrenamiento de puertas abiertas organizado por el FC Barcelona registró algunos incidentes en el acceso a las localidades del Johan Cruyff. Tras la finalización del periodo vacacional, el club azulgrana decidió llevar a cabo su tradicional jornada en el que los aficionados pueden adquirir su entrada y ver en directo uno de los entrenamientos de la primera plantilla. Toda una tradición.
Sin embargo, en la jornada de este año sí hubo que resaltar unos pequeños incidentes con un grupo de socios que, pese a tener su localidad adquirida, fueron 'invitados' a desalojar las instalaciones. Los hechos tuvieron lugar al inicio del entrenamiento cuando a varios socios integrantes de la Grada d'Animació, acreditados con su correspondiente entrada, no se les permitió acceder a sus localidades.
Diferentes miembros y cuerpos de seguridad del Barça les negaron el acceso y les acompañaron hasta la salida. Los expulsados de las instalaciones se limitaron a proferir cánticos y proclamas en favor de la Grada d'Animació.
Contencioso por resolver
Desde que se procedió al desalojo de la Grada d'Animació de las gradas del Estadi Olímpic, el contencioso entre los integrantes de este grupo y la actual junta directiva se ha mantenido vigente. El club advirtió en su día que trabajaba en un nuevo modelo de animación que se debería implementar con el traslado al nuevo Spotify Camp Nou. La realidad es que se trata todavía de una asignatura pendiente y rodeada de numerosas incógnitas por resolver.
- Ter Stegen apunta al Girona
- Dani Olmo, el primer contratiempo de Flick para el derbi
- La dupla del Barça que prometía marcar una era y se rompió demasiado pronto "¿De dónde ha salido este chico?"
- Resultados de LaLiga FC Futures, en directo: partidos en streaming y marcadores hoy
- El Barça puede pagar cara la explosión de Trincao
- Lamine Yamal, Raphinha, Vinicius... Un fisioterapeuta explica el motivo real por el que los futbolistas se vendan las manos
- Bilbao Basket - Barça, en directo: duodécima jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo
- Mika Mármol, un posible ingreso que se cae para el Barça