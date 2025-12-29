Incidentes con miembros de la Grada d'Animació en el entrenamiento del Barça

El entrenamiento de puertas abiertas organizado por el FC Barcelona registró algunos incidentes en el acceso a las localidades del Johan Cruyff. Tras la finalización del periodo vacacional, el club azulgrana decidió llevar a cabo su tradicional jornada en el que los aficionados pueden adquirir su entrada y ver en directo uno de los entrenamientos de la primera plantilla. Toda una tradición.

Sin embargo, en la jornada de este año sí hubo que resaltar unos pequeños incidentes con un grupo de socios que, pese a tener su localidad adquirida, fueron 'invitados' a desalojar las instalaciones. Los hechos tuvieron lugar al inicio del entrenamiento cuando a varios socios integrantes de la Grada d'Animació, acreditados con su correspondiente entrada, no se les permitió acceder a sus localidades.

Diferentes miembros y cuerpos de seguridad del Barça les negaron el acceso y les acompañaron hasta la salida. Los expulsados de las instalaciones se limitaron a proferir cánticos y proclamas en favor de la Grada d'Animació.

Contencioso por resolver

Desde que se procedió al desalojo de la Grada d'Animació de las gradas del Estadi Olímpic, el contencioso entre los integrantes de este grupo y la actual junta directiva se ha mantenido vigente. El club advirtió en su día que trabajaba en un nuevo modelo de animación que se debería implementar con el traslado al nuevo Spotify Camp Nou. La realidad es que se trata todavía de una asignatura pendiente y rodeada de numerosas incógnitas por resolver.