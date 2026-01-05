El incidente de Cancelo en el Al-Hilal con un pasajero generó inquietud

João Cancelo encamina la recta final de las negociaciones con el Barça para regresar a la que fue su casa en la temporada 2023/2024. El lateral portugués, que actualmente juega como lateral derecho en el Al-Hilal de Arabia Saudí, lleva tiempo deseando volver al conjunto azulgrana.

En los últimos meses se le ha visto en varias imágenes llevando mochila o jersey del Barça, una muestra más del cariño que mantiene por el club. Cancelo estuvo muy cómodo en Barcelona y la decisión de regresar siempre ha estado presente en su mente. Llegó cedido por el Manchester City y permaneció en el Barça durante toda la temporada, en la que disputó 42 partidos, anotó 4 goles y repartió 5 asistencias.

Su actitud genera dudas

Sin embargo, sorprende la escasa cantidad de minutos que ha disputado con el Al-Hilal. En liga, únicamente ha jugado dos partidos, una situación que se explica por motivos que van más allá de lo deportivo. En primer lugar, por problemas de inscripción, ya que el club saudí no tenía listo el papeleo necesario a principio de temporada. Posteriormente, por motivos extradeportivos.

Al Al-Hilal no le gustó la actitud del jugador en un vídeo que circuló por redes sociales y que lo colocó en el ojo del huracán. En dichas imágenes, el lateral luso pierde completamente los papeles mientras viajaba en un vuelo comercial. El vídeo se filtró rápidamente y se hizo viral, mostrando un claro descontrol por parte del futbolista, que termina involucrándose en una confrontación que escala hasta una agresión física contra el pasajero que lo estaba grabando.

El intercambio verbal aumenta de intensidad en cuestión de segundos, hasta que el portugués agarra al pasajero del brazo y finalmente corta la grabación de un manotazo. Los usuarios de la red social X no tardaron en criticar la lamentable actitud de Cancelo, quien perdió el control y las formas de manera injustificada.

Sin embargo, en un clip más largo se aprecia que Cancelo comienza bromeando con quien lo grababa; según quien lo compartió, el luso se estaba burlando de su compañero en el Al Hilal, Ali Al Bulayhi. Sea como fuere, el vídeo se viralizó rápidamente y Cancelo recibió duras críticas por su comportamiento, que sin duda empaña su imagen pública.