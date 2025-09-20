El Barça resuelve una incidencia técnica en la venta de entradas para el duelo contra el PSG

El FC Barcelona ha comunicado que ha resuelto una incidencia técnica en el servicio de venta de entradas para el partido que enfrentará al equipo de Hansi Flick con el París Saint-Germain el próximo 1 de octubre, correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Champions League.

El encuentro, que se disputará finalmente en el Estadi Olímpic Lluís Companys, había abierto este mismo sábado ya el proceso de compra de localidades para socios con el pase completo a Montjuïc en las dos últimas temporadas, pero la operativa se ha visto interrumpida durante unas horas.

Según la primera explicación el club, la incidencia ha afectado a la plataforma de gestión y por ese motivo la venta había quedado temporalmente suspendida. La entidad azulgrana, en un nuevo comunicado, ha transmitido tranquilidad a los socios, subrayando que el calendario previsto de prioridades se mantiene una vez reactivado el servicio.

De este modo, los 16.151 socios titulares del pase completo en Montjuïc de las temporadas 2023/24 y 2024/25 seguirán teniendo las 24 horas de preferencia de compra que ya se habían anunciado. Una vez superada esta franja, la venta se abrirá para el resto de socios con pase en algún momento en Montjuïc, antes de dar paso a la venta de socios y posteriormente a la afición en general.

El club ha informado a través de sus canales oficiales tan pronto como la venta se ha reanudado y ha agradecido la comprensión de su masa social. El duelo ante el PSG es el estreno europeo en casa del Barça esta temporada y se espera un lleno en Montjuïc, con un aforo de 49.000 espectadores habilitado para la cita.