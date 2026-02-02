Incertidumbre con la salida de Quim Junyent

La salida de Quim Junyent puede suponer un duro golpe para todos aquellos barcelonistas que veían en el de Balsareny un potencial futbolista para el primer equipo del FC Barcelona. También dentro del club hay muchos que así pensaban (y siguen pensando), pero la realidad es que el centrocampista dejó de contar para Hansi Flick (había realizado la pretemporada y destacado en el primer año del técnico alemán) y que también se ha quedado sin oportunidades en el filial. En las últimas semanas, ni siquiera ha sido convocado con el Juvenil A y si no sale esta noche, los próximos meses se auguran muy inciertos con el reciente caso de Pau Prim en el recuerdo.

Quim Junyent, centrocampista en el Barcelona Atlètic /

Acuerdo cerrado con el Almería

El Almería de Rubi ha apostado fuerte por Quim Junyent. Con un acuerdo para las próximas seis temporadas, independientemente de lo que ocurra esta noche. El proyecto deportivo ha convencido al jugador, culé de cuna y con un gran sentimiento, pero que ha tenido que buscar nuevos caminos. El acuerdo entre el club andaluz y el jugador es total, pero tiene contrato hasta el próximo 30 de junio y a escasas horas para el cierre del mercado, sigue faltando el OK del Barça. A menos de dos horas para el cierre del mercado, se sigue negociando.

El club azulgrana, como ha ido haciendo con otras salidas de futbolistas, quiere incluir una opción de recompra y otras cláusulas, como podría ser la de un tanto por ciento de una futura venta. Mientras, crece la incertidumbre en el club almeriense, que lo querría tener al cien por cien de sus derechos, y en el entorno del futbolista, ya que si no se llega a un acuerdo antes de la medianoche, tendrán que esperar a la finalización de su contrato. Sea ahora en enero, o en julio, lo que está claro es que la UD Almería será el próximo destino del futbolista.

La UD Almería está luchando por el ascenso de categoría y cuenta con fuertes inversores, además del proyecto de la renovación del estadio. Quieren hacer un equipo muy fuerte y una de los pilares sería Quim Junyent.

La idea del futbolista siempre fue la de triunfar en el Barça y a pincipios de esta temporada tenía la ilusión de jugar en el Barça Atlètic y contribuir al ascenso de categoría con los de Juliano Belletti. Pero no ha contado con oportunidades.