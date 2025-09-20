Incertidumbre con el regreso de Lamine Yamal: "Hay que esperar"

El FC Barcelona sigue pendiente de la evolución de Lamine Yamal, ausente en los dos últimos partidos oficiales por unas molestias en el pubis que se han convertido en el gran contratiempo de este arranque de curso.

El delantero de Rocafonda no pudo estar ni contra el Valencia ni en el estreno europeo ante el Newcastle y, tal como confirmó Hansi Flick en rueda de prensa, tampoco llegará al duelo liguero de este domingo frente al Getafe.

“Estamos trabajando en ello. En el caso de Lamine hay que ir día a día. En el caso de Balde, sabemos mejor su situación y creo que volverá pronto. Con Lamine hay que esperar, día a día, está trabajando duro, recibiendo tratamiento y está avanzando bien”, explicó el técnico alemán, mostrando prudencia a la hora de marcar plazos.

Prioridad PSG

En el club asumen que no tiene sentido correr riesgos. El jugador realiza sesiones diarias en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con un plan específico diseñado por los servicios médicos, enfocado a estabilizar la zona afectada y ganar sensaciones positivas.

La voluntad compartida entre futbolista, cuerpo técnico y médicos es clara: no forzar antes de tiempo y asegurar que Lamine esté al cien por cien para la cita más importante antes del próximo parón, el choque contra el PSG del próximo 1 de octubre en Montjuïc.

En el calendario inmediato, la idea es que el de Rocafonda pueda empezar a entrar progresivamente en dinámica frente al Oviedo (25 de septiembre) o la Real Sociedad (28), ambos compromisos ligueros, siempre que la evolución acompañe. Sin embargo, la prioridad está en Europa, donde el Barça recibirá a los parisinos en un partido señalado en rojo.

Malestar con la RFEF

La situación generó malestar en el club azulgrana con la RFEF por la gestión de las molestias del jugador. Flick no escondió su enfado por las minutadas que disputó el canterano con la selección española en los dos partidos de clasificación para el Mundial:

"Se fue con molestias y regresó con dolores. En la selección le dieron analgésicos y aun así jugó 79 minutos en el primer partido y 73 minutos en el segundo. Esto no es cuidar a los jugadores. España tiene grandes jugadores y tiene que cuidarlos. Esto es lo que puedo decir, estoy triste", sentenció la semana pasada.

Un mensaje que compartió el mismo Joan Laporta: “Nuestro entrenador ya ha dicho todo lo que tenía que decir y tiene toda la razón”, confirmó el presidente culé.